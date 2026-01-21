Así opera la estafa del ‘Currículum en revisión’; alertan a buscadores de trabajo

Si estás buscando chamba y te llega una llamada diciendo que tu “currículum está en revisión”… ¡aguas! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, a través de la Unidad de la Policía Cibernética, acaba de lanzar una alerta por un nuevo fraude llamado “Currículum en revisión”, con el que los ciberdelincuentes se aprovechan de personas en busca de empleo para robar su información personal.

El truco empieza cuando alguien recibe una llamada diciéndole que su currículum fue “recibido” y está “en revisión” para un supuesto empleo. Luego, los estafadores piden que agregues su número a WhatsApp, donde el ambiente es más informal… y más fácil para manipular.

La Unidad de la Policía Cibernética lanza una alerta para quienes buscan trabajo / FREEPIK

Una vez dentro, la historia se complica: te pueden pedir datos bancarios, personales, o hasta enviarte enlaces con malware que infecta tu celular o tu computadora. ¿El objetivo? Robarte lana o usar tu información para cometer otros delitos.

Los ciberdelincuentes buscan robar tus datos o dinero / FREEPIK

¿Qué hacer para no caer?

La Policía Cibernética compartió varias recomendaciones clave para no caer en esta trampa, entre ellas:

Verifica la autenticidad de la oferta laboral. Antes de responder a cualquier anuncio o llamada, confirma que la vacante provenga de una empresa legítima.

No compartas información personal o sensible. Nunca proporciones datos como CURP, RFC, INE, contraseñas, números de tarjetas bancarias o cualquier otro dato confidencial a desconocidos, incluso si la oferta laboral parece legítima.

Extrema precauciones con enlaces y archivos adjuntos. No abras links o documentos enviados por números desconocidos, ya que podrían contener malware diseñado para robar información o comprometer dispositivos electrónicos.

Mantén la comunicación por canales oficiales. Evita trasladar la conversación a aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales con personas desconocidas.

Desconfía de promesas rápidas o urgentes. Las ofertas que generan presión para actuar de inmediato, prometen ganancias exageradas o empleos garantizados sin procesos formales, suelen ser señales de fraude.

Todo comienza con una llamada para pedir datos personales / FREEPIK

Reporta cualquier intento de fraude. Si recibes llamadas, mensajes o publicaciones sospechosas relacionadas con ofertas de empleo, notifícalo a las autoridades competentes.

Monitorea periódicamente tus cuentas y dispositivos. Revisa tus correos electrónicos, redes sociales y cuentas bancarias en busca de actividad sospechosa.

Capacítate en el uso de herramientas de seguridad: Infórmate de la ciberseguridad y considera usar programas de protección, como antivirus actualizados y filtros de spam para reducir la exposición a posibles ataques cibernéticos.

Conserva la calma y analiza cada oferta. Antes de tomar decisiones apresuradas, investiga y contrasta la información de la oferta laboral. Una actitud prudente puede prevenir que caigas en engaños o estafas.

Desconfía de este tipo de llamadas o mensajes de WhatsApp / FREEPIK

Los fraudes laborales constituyen un riesgo creciente en México, especialmente para quienes buscan empleo. La prevención, la verificación de ofertas y el uso de canales seguros resultan fundamentales para protegerse y evitar ser víctima de este tipo de estafas.

Ante cualquier consulta, orientación o duda, la Unidad de la Policía Cibernética está disponible para atender a la ciudadanía las 24 horas del día. Puedes contactarla a través del número telefónico 55 5242 5100 extensión 5086 o enviar un correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx; en la aplicación Mi Policía, o siguiendo las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Los fraudes laborales están a la orden del día, ten cuidado / FREEPIK