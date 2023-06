BTS anuncia regreso y lanzarán 'Take Two' para festejar

BTS, el popular grupo de K-pop, ha emocionado a sus fans con el anuncio de su regreso y el lanzamiento de un nuevo tema titulado "Take Two". Esta canción especial se lanzará en junio para conmemorar el décimo aniversario de su debut en la industria musical.

El anuncio fue realizado el 31 de mayo por Big Hit Music, la agencia encargada de la gestión de BTS desde el inicio de su carrera. "Take Two" cuenta con la participación de todos los integrantes de la banda, incluyendo a RM, Suga, V, Jimin, Jungkook, Jin y J-Hope. A pesar de que algunos miembros se encuentran cumpliendo con su servicio militar, se aseguraron de dejar grabada su contribución en la pista antes de partir, siguiendo el ejemplo que establecieron con su lanzamiento anterior, "The planet".

Es importante destacar que el lanzamiento de "Take Two" no coincidirá con la fecha exacta del aniversario, sino que estará disponible el viernes 9 de junio. El estreno está programado para las 13:00 horas en Corea del Sur, y para las 22:00 horas del 8 de junio en México, permitiendo que los fans de todo el mundo puedan disfrutar de esta nueva producción musical.

El décimo aniversario de BTS es un hito significativo en su carrera, y "Take Two" representa un regalo especial para los ARMYs, como se conoce a los seguidores del grupo. Los fans esperan con gran entusiasmo el regreso de los "Reyes del K-pop" y están ansiosos por escuchar esta nueva canción que seguramente será un éxito.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREP PERFILA A DELFINA GÓMEZ COMO GANADORA EN ELECCIONES DEL EDOMEX 2023