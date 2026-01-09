Busca Telcel ayudar a usuarios en registro oficial de líneas

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció nuevos lineamientos que entrarán en vigor el 9 de enero de 2026, que exigen que todas las líneas telefónicas móviles estén registradas a nombre de una persona física o moral.

Para apoyar con el registro correcto de la información, Telcel dio a conocer que acompañará a sus usuarios en este proceso para facilitarles la vinculación como estableció el Gobierno.

A partir de la fecha mencionada, todos los usuarios deberán presentar una identificación oficial vigente, como la credencial de elector, el pasaporte o su CURP biométrica para completar el proceso de identificación.

De acuerdo con la autoridad reguladora, esta medida tiene como objetivo principal erradicar el uso anónimo de estos servicios, una práctica vinculada a actividades delictivas, y busca fortalecer la seguridad en el uso de las telecomunicaciones en todo el país.

PIXABAY

Telcel te acompaña en el proceso

Telcel informó que mantendrá informados a sus usuarios sobre este nuevo requerimiento de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Pues resulta fundamental que los usuarios estén al tanto de los cambios para que puedan realizar este proceso de manera clara y segura.

La información oportuna y accesible es crucial para garantizar que todos los usuarios entiendan el proceso y cumplan con los requisitos establecidos por la CRT.

Los usuarios tendrán diversas opciones para llevar a cabo el trámite de vinculación sin costo alguno.

Podrán optar por realizarlo de manera presencial en los Centros de Atención a Clientes de Telcel o a través del portal www.telcel.com/vinculatulinea

En el caso de la opción en línea, los usuarios tendrán que ingresar su identificación oficial y realizar una prueba de vida mediante una selfie.

Es clave que los usuarios se vinculen a sus líneas telefónicas antes de la fecha límite del 30 de junio de 2026, ya que con base en los lineamientos oficiales las líneas que no se hayan vinculado quedarán sin servicio.

Además, a partir del 7 de febrero de 2026, Telcel habilitará un Portal de Consulta donde los usuarios podrán verificar si tienen líneas registradas a su nombre, utilizando su CURP y RFC.

Sobre este proceso, Telcel dijo que reafirma el compromiso de apoyar a sus usuarios toda la información y asistencia necesarias para garantizar que el proceso de vinculación sea rápido y efectivo.

Para más detalles sobre el proceso de vinculación y los requisitos necesarios, los usuarios pueden visitar el sitio web de Telcel o acudir a los Centros de Atención a Clientes de esa empresa.