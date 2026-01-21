¿Cambiará la condena de Mario Aburto? La Corte vuelve al caso Colosio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer nuevamente el caso de Mario Aburto Martínez, sentenciado por el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. La revisión abre la puerta a un posible ajuste en la condena que actualmente cumple.

La revisión se centra en el marco legal bajo el cual fue condenado Mario Aburto./ AP

El análisis del máximo tribunal del país se da luego de que se argumentara que la sentencia fue dictada bajo un marco legal distinto al que hoy se encuentra vigente, lo que podría tener implicaciones directas en la duración de la pena impuesta a Aburto.

¿Por qué la Corte revisará la sentencia de Mario Aburto?

El estudio de la SCJN se enfoca en determinar si la condena impuesta se ajusta a los principios constitucionales actuales y a las reformas en materia penal que se han implementado desde los años noventa. En particular, se revisa si la pena debe homologarse conforme a las leyes vigentes.

El caso Colosio es uno de los hechos más emblemáticos de la historia reciente de México./ RS

Especialistas señalan que no se trata de una revisión del delito ni de una reapertura del caso en cuanto a la responsabilidad penal, sino de un análisis técnico-jurídico sobre la proporcionalidad de la sentencia.

Posible reducción de la condena

De prosperar el criterio de la Corte, la pena de Mario Aburto podría reducirse, ya que fue sentenciado bajo un esquema legal anterior que contemplaba castigos más severos. Este escenario ha generado debate público, debido a la relevancia histórica y política del caso Colosio.

Las autoridades judiciales han aclarado que la revisión no implica su liberación automática, sino una eventual modificación en los años de prisión que debe cumplir, conforme a los criterios que determine la SCJN.

El análisis podría derivar en una modificación de la sentencia impuesta en 1994./ RS

El caso Colosio ha sido uno de los más emblemáticos en la historia reciente de México, y su reapertura parcial en el ámbito judicial vuelve a colocar el tema en el centro de la discusión pública y legal.

Diversos analistas consideran que la resolución que emita la Suprema Corte podría convertirse en un precedente para otros casos similares, donde personas sentenciadas bajo marcos legales antiguos soliciten revisiones de sus condenas.