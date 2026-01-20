Cazzu habría encontrado brujería en su casa; esto es lo que se sabe

La trapera Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que un periodista afirmara que la artista habría encontrado supuestos “trabajos” de brujería en su casa. La noticia ha circulado en redes y ha generado múltiples teorías sobre si estos hallazgos tendrían alguna relación con su entorno personal y mediático.

IG: @cazzu

¿Qué se dijo sobre el supuesto hallazgo?

De acuerdo con lo comentado por el periodista Javier Ceriani, durante trabajos de remodelación en una propiedad de Cazzu se habrían encontrado objetos asociados a rituales espirituales, colocados presuntamente en la entrada del inmueble.

Esta versión provocó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a relacionar el tema con su pasado vínculo con Christian Nodal, aunque sin pruebas ni declaraciones oficiales.

¿Cazzu confirmó la brujería?

Hasta ahora, Cazzu no ha hecho ninguna declaración pública para confirmar o desmentir que haya encontrado brujería en su casa, ni ha señalado a alguna persona como responsable.

Por ello, la información permanece como un rumor surgido en el ámbito del espectáculo.

Contexto de su vida personal y profesional

Desde su separación pública de Christian Nodal —con quien tiene una hija—, Cazzu ha atravesado momentos de intensa exposición mediática que incluyen rumores de conflictos amorosos y personales. Más allá de eso, ha continuado consolidando su carrera musical, incluso cerrando etapas pasadas para enfocarse en su crecimiento como artista.

