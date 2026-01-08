CFE ‘revive’ cabinas telefónicas en México: Te decimos si tienen internet y dónde están

En un giro inesperado en pleno 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), ha comenzado a instalar cabinas telefónicas públicas en diferentes regiones del país, especialmente en zonas rurales donde el acceso a celulares o internet es limitado.
¿Por qué regresan las cabinas telefónicas en 2026?
A pesar de que los teléfonos móviles e internet son protagonistas de la comunicación moderna, la CFE apuesta por revivir esta infraestructura tradicional como una herramienta de inclusión social y cierre de brecha digital. Según la institución, estas cabinas permitirán a personas en comunidades con conectividad insuficiente comunicarse con familiares y servicios esenciales sin necesidad de un smartphone o saldo.
¿Cómo funcionan y dónde están?
Las cabinas no son teléfonos de monedas o tarjetas como los del pasado. Estas nuevas terminales cuentan con características pensadas en el servicio público:
Llamadas totalmente gratuitas, sin necesidad de saldo, monedas o registro.
Operan las 24 horas del día y pueden usarse en zonas de baja conectividad.
Se han instalado 848 cabinas principalmente en estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con convenios firmados entre la CFE y gobiernos municipales para su operación local.
El regreso de las cabinas telefónicas en México bajo la gestión de la CFE TEIT es al mismo tiempo una estrategia de inclusión social y un tema que reabre el debate sobre cómo cerrar la brecha digital en pleno siglo XXI. Aunque muchos aún dependen del celular y de internet móvil, esta iniciativa busca garantizar que nadie quede completamente desconectado, especialmente en las comunidades rurales del país.