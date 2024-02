¡Coca en bolsa de Kitty! Emprendimiento de una chica tapatía se hace viral

El emprendimiento y la imaginación son la fórmula perfecta para los mexicanos, que se hacen virales, ya que pueden encontrar negocio en todo, y prueba de ello es Miroslava, una joven diseñadora de modas y de cerámica, quien encontró en la venta de Coca Cola en bolsa una forma de ganar dinero y que además es atractiva para la gente.

Desde hace un año, ella tiene el negocio de 'Kokita en bolsa' en Guadalajara (en el llamado Parque Rojo), donde todos los sábados, por 20 pesos puedes llevarte una bolsa con la imagen de Kitty, llena de hielo y un vaso de refresco.

“Vendo Coca Cola, pero le di el plus de venderlo como antes: en bolsita, pero le di un plus más que fue ponerle un estampado de la Hello Kitty, que se viera coqueto; sí sabe diferente, el plástico le ha de dar un toque”, dijo Miroslava en un video de Tik Tok que se hizo viral.

Y aunque para Miroslava está siendo un buen negocio, reconoció que hay gente que no está de acuerdo por la contaminación que implica el uso de tanto plástico; sin embargo, ella explicó qué ventajas tiene su emprendimiento.

“Al principio la gente ecológica y lo entiendo, pero les dije la serigrafío para que la reutilicen, la puedes limpiar y no se cae el dibujo, ya tu sabrás qué hacer con ella, a mucha gente se le hizo innovador.

“Me preguntan cómo se me ocurrió, pero fue de esas veces que pensé que necesito más economía y empecé así, quería que la gente pensara eso, que trae su coca y es instagrameable”, explicó.

