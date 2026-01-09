Cómo evitar una explosión por gas en casa: guía de prevención tras el incidente en Taxqueña

El reciente accidente por acumulación de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, que dejó lesionados, evacuaciones y daños estructurales en varios edificios, ha puesto en alerta a habitantes de la capital. Identificar y actuar ante posibles fugas de gas en casa es clave para evitar tragedias similares.
¿Cómo puedes detectar una fuga de gas en tu vivienda?
Detectar una fuga a tiempo puede salvar vidas y evitar explosiones. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y especialistas en seguridad recomiendan prestar atención a estas señales:
Olor fuerte a gas: El gas LP es inodoro, pero se le añade un odorante para facilitar su detección; si percibes un olor persistente, podría indicar una fuga.
Ruidos inusuales: Un silbido o siseo cerca de conexiones, válvulas o cilindros puede ser señal de escape.
Burbujas con agua jabonosa: Al aplicar agua con jabón en conexiones o mangueras, la aparición de burbujas indica que hay gas escapando.
Síntomas físicos: Náuseas, dolores de cabeza o mareos pueden asociarse a acumulación de gas si estás en áreas cerradas.
Consumo de gas inesperado: Un aumento repentino en el consumo sin uso mayor de aparatos podría indicar fugas ocultas.
¿Qué hacer si detectas una fuga de gas?
En caso de identificar alguna señal de fuga, las autoridades y manuales de protección civil sugieren seguir estos pasos de inmediato:
Cierra la llave de paso del tanque o del suministro general para cortar la fuente de gas.
No enciendas ni apagues luces ni aparatos eléctricos, ni uses encendedores o celulares dentro del área.
Ventila el lugar abriendo puertas y ventanas para dispersar el gas acumulado.
Evacua a todas las personas y mascotas de la vivienda hacia un lugar seguro.
Llama de inmediato a emergencias (911 o al número de orientación de protección civil local) y no regreses hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.
Estas acciones rápidas pueden disminuir el riesgo de accidentes graves, incluyendo explosiones e incendios relacionados con fugas de gas LP.