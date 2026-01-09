Cómo evitar una explosión por gas en casa: guía de prevención tras el incidente en Taxqueña

El reciente accidente por acumulación de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, que dejó lesionados, evacuaciones y daños estructurales en varios edificios, ha puesto en alerta a habitantes de la capital. Identificar y actuar ante posibles fugas de gas en casa es clave para evitar tragedias similares.

Ante sospecha de fuga de gas, es fundamental llamar de inmediato a servicios de emergencia. / iStock

¿Cómo puedes detectar una fuga de gas en tu vivienda?

Detectar una fuga a tiempo puede salvar vidas y evitar explosiones. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y especialistas en seguridad recomiendan prestar atención a estas señales:

Olor fuerte a gas: El gas LP es inodoro, pero se le añade un odorante para facilitar su detección; si percibes un olor persistente, podría indicar una fuga.

Ruidos inusuales: Un silbido o siseo cerca de conexiones, válvulas o cilindros puede ser señal de escape.

Burbujas con agua jabonosa: Al aplicar agua con jabón en conexiones o mangueras, la aparición de burbujas indica que hay gas escapando.

Síntomas físicos: Náuseas, dolores de cabeza o mareos pueden asociarse a acumulación de gas si estás en áreas cerradas.

Consumo de gas inesperado: Un aumento repentino en el consumo sin uso mayor de aparatos podría indicar fugas ocultas.

Prueba de agua con jabón en conexiones puede ayudar a detectar escapes de gas. / iStock

¿Qué hacer si detectas una fuga de gas?

En caso de identificar alguna señal de fuga, las autoridades y manuales de protección civil sugieren seguir estos pasos de inmediato:

Cierra la llave de paso del tanque o del suministro general para cortar la fuente de gas. No enciendas ni apagues luces ni aparatos eléctricos, ni uses encendedores o celulares dentro del área. Ventila el lugar abriendo puertas y ventanas para dispersar el gas acumulado. Evacua a todas las personas y mascotas de la vivienda hacia un lugar seguro. Llama de inmediato a emergencias (911 o al número de orientación de protección civil local) y no regreses hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

No encender luces ni aparatos eléctricos si hay sospecha de fuga de gas para prevenir chispas. / iStock

Estas acciones rápidas pueden disminuir el riesgo de accidentes graves, incluyendo explosiones e incendios relacionados con fugas de gas LP.