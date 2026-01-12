¿Cuándo termina el frío en México? Esto es lo que se sabe sobre los frentes fríos de 2026

El frío continuará presente en gran parte de México debido al paso constante de frentes fríos, un fenómeno que ha provocado bajas temperaturas, heladas y rachas de viento en distintas regiones del país durante el invierno 2026.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la temporada invernal aún no concluye y se espera que varios frentes fríos más ingresen al territorio nacional, lo que mantendrá condiciones de frío en diversas entidades, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

El paso de frentes fríos mantiene bajas temperaturas en varias regiones de México durante el invierno 2026./ Pixabay

Las autoridades meteorológicas explican que este comportamiento es normal para la estación, ya que el invierno suele extenderse hasta marzo, aunque las temperaturas comienzan a subir de manera gradual conforme se acerca la primavera.

¿Hasta cuándo se esperan frentes fríos en México?

Los reportes climáticos señalan que los frentes fríos continuarán presentándose al menos hasta finales de febrero e inicios de marzo, periodo en el que aún pueden registrarse descensos de temperatura, sobre todo en zonas altas y del norte del país.

Autoridades meteorológicas prevén que el frío continúe hasta finales de febrero e inicios de marzo./ RS

Si bien algunos sistemas han sido más intensos que otros, los especialistas indican que el número de frentes fríos se mantiene dentro de los rangos previstos para la temporada invernal, aunque sus efectos pueden variar según la región.

¿Qué regiones seguirán registrando bajas temperaturas?

El norte, noreste y el altiplano central seguirán siendo las zonas con mayor presencia de frío, con posibles heladas matutinas, mientras que regiones del sur y sureste comenzarán a registrar ambientes más templados conforme avance la temporada.

Estados del norte y el altiplano central registran los mayores descensos de temperatura./ RS

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de avisos oficiales, abrigarse adecuadamente y proteger a personas vulnerables, ya que los cambios de temperatura continuarán durante las próximas semanas.

Conforme se acerque marzo, se espera un incremento gradual de las temperaturas, lo que marcará el cierre paulatino del invierno y la transición hacia condiciones más propias de la primavera en gran parte del país.