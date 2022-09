Cuauhtémoc Blanco: Gobierno del exjugador regaló notaría a su hermano en Morelos

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco se mantiene en el ojo del huracán. Y es que el mandato que encabeza el exfutbolista le entregó a su mediohermano una notaría en el estado de Morelos, esto de acuerdo con el periódico Reforma.

De acuerdo con los mismos reportes, Ulises Bravo, familiar del gobernador, presionó junto con funcionarios de Morena para que los trámites se realizaran lo más rápido posible.

El mismo rotativo cuenta con audios en donde se escucha una discusión entre Eduardo Kenju Uchida García y Pablo Ojeda, exsecretario de Gobierno, quien aseguró que utilizaron su nombre en dichas acciones.

En Morelos ya no ganará morena. Ve nomás el desmadre que están haciendo ¿Cómo le pedimos el voto a la gente después de las puercadas que imperan en el morena de @mario_delgado y que solapa @lopezobrador_ ? Qué te pasó AMLO? Por qué diste la espalda así al partido, Presidente? pic.twitter.com/Ncxouum2cB — Xa (@FXavierAC) September 23, 2022

"¿Cuándo me platicaron que se iba a crear una notaría?", pregunta Ojeda en el audio que tiene Reforma. "Le dije al gobernador: 'Sí hay condiciones, pero te pido dos favores, yo lo opero, yo hago todo', porque me dijo '¿te encargas?', y le contesté 'sí, me encargo, pero dos favores, habla con Pablo (Ojeda) y ayúdenme a decidir quién fungiría como jurado'", agregó Uchida García.

Ojeda continuó molesto y solamente respondió asegurando que se metieron en problemas con el Colegio de Notarios. "Es una falta de respeto, utilizaste mi nombre sin medir consecuencias de lo que hacían, ya valió con el Colegio, están encabronadísimos", dice según el periódico mencionado.

De acuerdo con el mismo medio, Ulises Bravo no recibió solamente la Notaría Pública número 4 de la novena demarcación en Jiutepec, sino que además tendrá la dirigencia de Morena, designación que fue desestimada por Mario Delgado.

