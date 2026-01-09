El dólar se mantiene estable: así está el tipo de cambio este viernes 9 de enero

Si tienes pensado hacer una compra importante, salir de viaje o simplemente cambiar algunos pesos por dólares, hoy podría ser un buen día para hacerlo. Este viernes 9 de enero de 2026, el peso mexicano se mantiene estable y registra un ligero avance, lo que puede favorecer tu bolsillo.

El peso mexicano continúa por debajo de los 18 pesos / FREEPIK

De acuerdo con reportes financieros, el tipo de cambio se ubicó en 18.04 unidades por dólar, lo que representa un centavo más con respecto al jueves 8. “La moneda nacional aguanta firme pese a las turbulencias internacionales”, señalan los análisis económicos.

Los expertos financieros esperan una jornada tranquila / FREEPIK

¿Cómo está el dólar en bancos y casas de cambio?

Ojo: los precios pueden variar dependiendo de la ventanilla, así que siempre es mejor verificar directamente con la institución donde piensas hacer el cambio. Aquí te va un panorama general del día:

Banco Compra Venta Afirme 17.10 18.50 Banco Azteca 16.85 18.64 BBVA Bancomer 17.12 18.25 Banorte 16.80 18.30 Banamex 17.43 18.43 Scotiabank 16.00 19.00

El peso se mantiene fuerte frente al dólar este jueves / FREEPIK

¿Por qué se mueve el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el comportamiento del dólar se explica por la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Aun así, el peso “ha sabido mantenerse a flote”.

Así que si necesitas hacer un movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… solo no olvides revisar el tipo de cambio en ventanilla para no llevarte sorpresas.