El dólar se mantiene estable: así está el tipo de cambio este viernes 9 de enero

El peso aguanta firme y podría beneficiarte si vas a cambiar dólares

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana. | FREEPIK
Jorge Reyes Padrón
9 de Enero de 2026

Si tienes pensado hacer una compra importante, salir de viaje o simplemente cambiar algunos pesos por dólares, hoy podría ser un buen día para hacerlo. Este viernes 9 de enero de 2026, el peso mexicano se mantiene estable y registra un ligero avance, lo que puede favorecer tu bolsillo.

De acuerdo con reportes financieros, el tipo de cambio se ubicó en 18.04 unidades por dólar, lo que representa un centavo más con respecto al jueves 8. “La moneda nacional aguanta firme pese a las turbulencias internacionales”, señalan los análisis económicos.

¿Cómo está el dólar en bancos y casas de cambio?

Ojo: los precios pueden variar dependiendo de la ventanilla, así que siempre es mejor verificar directamente con la institución donde piensas hacer el cambio. Aquí te va un panorama general del día:

Banco

Compra

Venta

Afirme

17.10

18.50

Banco Azteca

16.85

18.64

BBVA Bancomer

17.12

18.25

Banorte

16.80

18.30

Banamex

17.43

18.43

Scotiabank

16.00

19.00

¿Por qué se mueve el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el comportamiento del dólar se explica por la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Aun así, el peso “ha sabido mantenerse a flote”.

Así que si necesitas hacer un movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… solo no olvides revisar el tipo de cambio en ventanilla para no llevarte sorpresas.

