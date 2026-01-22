El Frente Frío 30 congela al país: prevén heladas, lluvias y… ¡hasta nieve!

El invierno no da tregua. El frente frío número 30 y la tercera tormenta invernal de la temporada se apoderan del clima en México, con un combo de heladas, lluvias, aguanieve y temperaturas bajo cero en gran parte del territorio.
Las autoridades advierten que el sistema, impulsado por una masa de aire ártico, provocará un prolongado y muy fuerte evento de “Norte”, con oleaje elevado en costas del Golfo de México y la Península de Yucatán. Además, habrá lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora, Campeche y Quintana Roo.
“Una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en la sonda de Campeche, originarán lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo; y chubascos en estados del oriente, sur y sureste de México”, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El frío pega con todo
Prepárate: el frente 30 viene acompañado de heladas brutales. Se esperan temperaturas mínimas de:
- -10 a -5°C en zonas altas de Chihuahua y Durango
- -5 a 0°C con heladas en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5°C en zonas montañosas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos
Y por si fuera poco, también se anticipa la caída de nieve o aguanieve en cimas de Nuevo León, Coahuila y regiones altas del centro del país, así como lluvia engelante en partes de Tamaulipas y San Luis Potosí.
“Adicionalmente, se espera un marcado descenso en la temperatura y heladas en el noreste, oriente y centro del país, así como en zonas altas del sureste de México”, comunicaron.
¿Y cómo estará la CDMX?
En la Ciudad de México, la historia será distinta, pero no menos complicada. Desde temprano, el ambiente se presentará húmedo y nublado, con una mínima de 9°C y una máxima de 22°C.
“Hoy en Ciudad de México, cielos nubosos y ambiente húmedo”, señala el reporte de Accuweather.
La sensación térmica podría alcanzar hasta los 25°C, con viento suave del este-sureste de 7 km/h. No se esperan lluvias, pero sí un ambiente “pesado”.
Recomendaciones:
- Abrígate bien, sobre todo por las mañanas
- Evita cambios bruscos de temperatura
- Cuida a niñas, niños, personas mayores y enfermos crónicos