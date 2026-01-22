El Frente Frío 30 congela al país: prevén heladas, lluvias y… ¡hasta nieve!

El invierno no da tregua. El frente frío número 30 y la tercera tormenta invernal de la temporada se apoderan del clima en México, con un combo de heladas, lluvias, aguanieve y temperaturas bajo cero en gran parte del territorio.

Las autoridades advierten que el sistema, impulsado por una masa de aire ártico, provocará un prolongado y muy fuerte evento de “Norte”, con oleaje elevado en costas del Golfo de México y la Península de Yucatán. Además, habrá lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora, Campeche y Quintana Roo.

El Frente Frío 30 y una Tormenta Invernal mantienen congelado al país / Especial

“Una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en la sonda de Campeche, originarán lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo; y chubascos en estados del oriente, sur y sureste de México”, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El frío pega con todo

Prepárate: el frente 30 viene acompañado de heladas brutales. Se esperan temperaturas mínimas de:

-10 a -5°C en zonas altas de Chihuahua y Durango

-5 a 0°C con heladas en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

0 a 5°C en zonas montañosas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos

En las zonas altas de México se esperan nevadas y aguanieve / FREEPIK

Y por si fuera poco, también se anticipa la caída de nieve o aguanieve en cimas de Nuevo León, Coahuila y regiones altas del centro del país, así como lluvia engelante en partes de Tamaulipas y San Luis Potosí.

“Adicionalmente, se espera un marcado descenso en la temperatura y heladas en el noreste, oriente y centro del país, así como en zonas altas del sureste de México”, comunicaron.

Las lluvias también estarán presentes a lo largo del jueves / Especial

¿Y cómo estará la CDMX?

En la Ciudad de México, la historia será distinta, pero no menos complicada. Desde temprano, el ambiente se presentará húmedo y nublado, con una mínima de 9°C y una máxima de 22°C.

“Hoy en Ciudad de México, cielos nubosos y ambiente húmedo”, señala el reporte de Accuweather.

La sensación térmica podría alcanzar hasta los 25°C, con viento suave del este-sureste de 7 km/h. No se esperan lluvias, pero sí un ambiente “pesado”.

Lo mejor es salir bien abrigado para evitar alguna enfermedad de temporada / FREEPIK

Recomendaciones: