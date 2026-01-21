‘El Mochaorejas’: así es la serie de ViX sobre el secuestrador que sembró terror en México

En las oficinas de Videocine se presentó el primer capítulo de “El Mochaorejas”, la nueva serie original de ViX inspirada en la historia real de Daniel Arizmendi López, uno de los secuestradores más temidos en México durante la década de los noventa.

El evento reunió a medios, creativos y parte del elenco, quienes adelantaron que la producción no busca glorificar al criminal, sino retratar con crudeza y rigor periodístico una de las etapas más oscuras del país.

'El Mochaorejas' se estrena el 23 de enero por ViX / Especial

¿Quién fue Daniel Arizmendi?

La serie toma como eje la vida de Daniel Arizmendi, líder de una banda de secuestradores que operó entre 1995 y agosto de 1998. Su apodo, ‘El Mochaorejas’ surgió por una práctica brutal: mutilaba a sus víctimas y enviaba una oreja a sus familiares como forma de presión para exigir el pago del rescate. Esta firma criminal convirtió sus secuestros en sinónimo de terror y marcó para siempre a la opinión pública.

La serie está basada en la vida de Daniel Arizmendi López / Especial

Cerca de 200 secuestros y una estela de dolor

De acuerdo con investigaciones, la organización encabezada por Arizmendi estaría relacionada con cerca de 200 secuestros, entre ellos al menos 30 empresarios de alto perfil, por quienes exigían sumas millonarias.

La serie reconstruye ese entramado de violencia, corrupción y miedo, mostrando no solo al victimario, sino también el impacto que sus crímenes tuvieron en familias, autoridades y en toda una sociedad paralizada por la inseguridad.

La serie busca retratar el lado crudo de los secuestros en la CDMX / Especial

ViX apuesta por el realismo y la memoria

Durante la proyección del primer episodio se destacó el tono crudo, casi documental, con el que se narran los hechos. La ambientación noventera, el trabajo actoral y la tensión constante buscan reflejar cómo operaban las bandas de secuestradores y cómo era el clima de zozobra que se vivía en el país.

El objetivo, según el equipo creativo, es contar la historia con respeto a las víctimas y sin sensacionalismo gratuito.

El Mochaorejas cometió al menos 200 secuestros / Especial

Daniel Arizmendi fue capturado en 1998 y actualmente cumple una condena de 400 años de prisión. Su caso se convirtió en un referente obligado cuando se habla del crimen organizado en México.

Ahora, con ‘El Mochaorejas’, ViX apuesta por una serie que combina thriller, drama y reconstrucción histórica, y que promete ser uno de los estrenos más comentados por el público amante de las historias basadas en hechos reales, al poner sobre la mesa un capítulo que aún duele, pero que no debe olvidarse. El estreno es el próximo 23 de enero en la plataforma de streaming.

ViX apuesta por una historia que marcó toda una década de terror / Especial