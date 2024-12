Exhiben colección de autos de lujo que tenía Bashar al-Assad

Bashar-al Assad’s private fleet of cars at the abandoned presidential palace in #Damascus.

Discernible among them a few Toyota Land Cruisers, a Ferrari F50, a Ferrari F430, a Lamborghini LM002, a Lamborghini Diablo SV, an Aston Martin, numerous Lexus.pic.twitter.com/WnAPT5SdAa

— Daphne Tolis (@daphnetoli) December 8, 2024