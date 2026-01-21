Kenia Os anuncia listening party en el Palacio de los Deportes: fecha y detalles del evento

La estrella mexicana Kenia Os sorprendió a sus seguidores al anunciar que presentará su nuevo álbum K de Karma con un listening party en vivo en el emblemático Palacio de los Deportes, donde interpretará por primera vez las canciones del disco el día de su lanzamiento.

La cantante mexicana alista un evento que promete ser una experiencia única. / IG: @keniaos

Un evento musical único el día del estreno

El evento está programado para el 19 de marzo de 2026 y no será solo una reproducción pasiva del álbum: Kenia Os explicó que se tratará de una experiencia en vivo, donde interpretará los temas del disco frente a sus fans en un formato similar a un concierto tradicional.

La cantante hizo el anuncio durante una transmisión en vivo por TikTok, detallando que esta estrategia busca acercar a su audiencia al proyecto desde el primer momento y convertir el estreno en una experiencia compartida.

El Palacio de los Deportes será el escenario del nuevo proyecto de Kenia Os. / IG: @keniaos

Dinámica con fans y nueva música

En la misma transmisión, Kenia Os reveló una dinámica relacionada con los pre-saves del álbum en Spotify: por cada 20 mil pre-guarados, la artista adelantará el nombre de una canción del disco, siempre que K de Karma logre posicionarse en el Top Global de presave de la plataforma.

Además de anunciar el listening party, Kenia confirmó que este jueves estrenará un nuevo sencillo titulado “Una y otra Vez”, programado para las 18:00 horas en YouTube, donde también se espera ver su video oficial.

La artista continúa marcando tendencia dentro del pop mexicano. /IG: @keniaos

Un álbum conceptual y evolución artística

Kenia Os describió a K de Karma como un álbum más electropop y conceptual, una propuesta sonora que representa una evolución respecto a sus trabajos anteriores y que ha generado expectativa entre sus seguidores.

La elección del Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, subraya la magnitud del proyecto y la importancia que le da la artista a este lanzamiento.