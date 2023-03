Lucero 'Loba' Acosta se lesiona el pulgar y se pierde la pelea contra Silvia Juaneda

Lucero 'Loba' Acosta (3-2) se ha lesionado el pulgar derecho y no podrá competir en su pelea programada para este sábado 1 de abril contra la española Silvia Juaneda. La pelea ha sido cancelada y Juaneda competirá contra Quinn Williams el 8 de abril.

Acosta, una de las favoritas de los fanáticos, se lesionó aproximadamente una semana antes de la pelea y actualmente tiene un yeso. "Tomé algunas radiografías y mostró que el pulgar estaba roto", dijo Acosta. "El doctor me dijo que el hueso no se movió. Si lo hubiera hecho, habría consistido en una cirugía, pero no fue así. Me dijo que podrían pasar seis semanas hasta que me mejore".

Acosta esperaba competir tres veces este año, pero dice que necesita ser paciente. "Estaba lista, pero las cosas suceden por una razón. Es hora de aprender otras cosas y simplemente mirarlo de una manera positiva", dijo.

En septiembre pasado, Acosta derrotó a Mariel Celimen por decisión unánime en una reñida contienda. Dijo que está lista para competir contra cualquiera, pero si tuviera que elegir un oponente, sería Chantel Coates.

"Quiero la revancha", dijo Acosta. Coates derrotó a Acosta por decisión unánime en agosto de 2021. Acosta, quien entrena con Victory MMA en San Diego, California, dijo que espera volver a la acción alrededor de julio.

