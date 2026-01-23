¿Murió Roger González? La verdad detrás de la publicación con Jessica Díaz

Por un momento, el nombre de Roger González circuló como si ya no estuviera entre nosotros. El conductor, actor y productor se volvió tendencia después de compartir una fotografía en blanco y negro junto a la actriz Jessica Díaz, acompañada de un mensaje fúnebre: “Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D.”
La publicación confundió a más de uno. La imagen incluía un moño negro y no tardaron en surgir notas asegurando su muerte… o la de su compañera. Pero todo fue parte de la promoción de Silencio, su nuevo cortometraje.
La familia también se asustó
En entrevista, Roger explicó lo que ocurrió tras la viralización de su publicación: “Yo estaba editando en mi casa, en tres horas, Jessica me dice: ya viste el revuelo que hay en redes sociales, y le dije no, estoy haciendo color aquí en la computadora, veo mi celular y sí sacaron que si ella ya estaba muerta o yo estaba muerto y nada, solo era un post del cortometraje”.
Lo más delicado es que sus familiares, al igual que los de Jessica, se llevaron un buen susto.
“Nuestras familias pasaron horas muy tensas. Era un post explicando a estos personajes de este cortometraje, pero para nuestras familias fue un shock ver estas noticias. Fue un susto que se llevaron, pero aquí estamos vivitos y coleando”.
Silencio: el proyecto detrás del drama
Roger González no solo protagoniza Silencio, también lo escribió y dirige. “Sí, me la mataron a mi amiga. Estamos haciendo un cortometraje que se estrena este viernes, se llama Silencio. (…) Invité a Jessica porque es una gran intérprete, es una gran actriz de suspenso”.
Sobre la polémica, el conductor aclaró que nunca fue su intención crear ruido con fines publicitarios: “La verdad no fue con intención. Nos sorprendimos mucho y además creo que fue muy delicado (...). No sabes, o los medios de comunicación no saben, si sacar este tipo de noticias puede ocasionar algo en la vida personal de nosotros o de cualquier actor o cualquier persona pública. Hay familias, hay familiares que están a lo mejor delicados de enfermedad”.
Por su parte, Jessica Díaz también reaccionó con humor a los rumores. En entrevista para el programa Hoy, comentó que ya la andaban matando antes de su boda.