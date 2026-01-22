Paga solamente 68 pesos de predial en la CDMX este 2026: te decimos cómo

Con el inicio del año fiscal, la Ciudad de México reiteró su esquema de beneficios para el pago del impuesto predial 2026, entre ellos la posibilidad de pagar solo 68 pesos cada dos meses para ciertos contribuyentes. Este apoyo forma parte de un paquete fiscal que incluye incentivos en predial, agua y tenencia para aliviar la carga económica de familias y sectores vulnerables.
¿Quiénes podrán pagar solo 68 pesos?
El pago mínimo de 68 pesos bimestrales aplica en 2026 para propietarios de vivienda habitacional cuyo valor catastral no supere los 2 millones 808 mil 466 pesos, siempre que pertenezcan a determinados grupos considerados vulnerables por las autoridades.
Los principales beneficiarios incluyen:
Adultos mayores de 60 años o más
Personas sin ingresos fijos o de escasos recursos
Madres solteras y jefas de hogar
Mujeres separadas, divorciadas o viudas
Huérfanos pensionados
Jubilados o pensionados por riesgos de trabajo o invalidez
Personas con discapacidad permanente
Este esquema busca apoyar la economía familiar y garantizar el cumplimiento fiscal sin afectar de manera significativa los ingresos de estos sectores.
Descuentos por pago anticipado
Además de la cuota fija, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) ofrece otros descuentos por pago anual anticipado del impuesto predial:
8% de descuento si se paga en enero de 2026
5% de descuento si se paga en febrero de 2026
Estos incentivos están diseñados para incentivar el pago oportuno del impuesto y fortalecer las finanzas públicas bajo criterios de austeridad, transparencia y apoyo social.
Cómo y dónde pagar el predial 2026
El pago del predial puede realizarse de forma física o digital en múltiples opciones disponibles:
En línea, desde la página oficial de la Tesorería de la CDMX
App móvil “Tesorería CDMX”
8 800 puntos de cobro distribuidos en la ciudad
Kioscos, bancos y tiendas de conveniencia participantes
Estos canales buscan facilitar el cumplimiento de la contribución con atención ágil y accesible para todos los ciudadanos.