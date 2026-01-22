Paga solamente 68 pesos de predial en la CDMX este 2026: te decimos cómo

Con el inicio del año fiscal, la Ciudad de México reiteró su esquema de beneficios para el pago del impuesto predial 2026, entre ellos la posibilidad de pagar solo 68 pesos cada dos meses para ciertos contribuyentes. Este apoyo forma parte de un paquete fiscal que incluye incentivos en predial, agua y tenencia para aliviar la carga económica de familias y sectores vulnerables.

Autoridades capitalinas anunciaron ajustes y apoyos para el predial de este año. / iStock

¿Quiénes podrán pagar solo 68 pesos?

El pago mínimo de 68 pesos bimestrales aplica en 2026 para propietarios de vivienda habitacional cuyo valor catastral no supere los 2 millones 808 mil 466 pesos, siempre que pertenezcan a determinados grupos considerados vulnerables por las autoridades.

Los principales beneficiarios incluyen:

Adultos mayores de 60 años o más

Personas sin ingresos fijos o de escasos recursos

Madres solteras y jefas de hogar

Mujeres separadas, divorciadas o viudas

Huérfanos pensionados

Jubilados o pensionados por riesgos de trabajo o invalidez

Personas con discapacidad permanente

Este esquema busca apoyar la economía familiar y garantizar el cumplimiento fiscal sin afectar de manera significativa los ingresos de estos sectores.

Algunos contribuyentes podrán acceder a un esquema preferencial de pago. / iStock

Descuentos por pago anticipado

Además de la cuota fija, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) ofrece otros descuentos por pago anual anticipado del impuesto predial:

8% de descuento si se paga en enero de 2026

5% de descuento si se paga en febrero de 2026

Estos incentivos están diseñados para incentivar el pago oportuno del impuesto y fortalecer las finanzas públicas bajo criterios de austeridad, transparencia y apoyo social.

El impuesto predial es una de las principales contribuciones en la Ciudad de México. / iStock

Cómo y dónde pagar el predial 2026

El pago del predial puede realizarse de forma física o digital en múltiples opciones disponibles:

En línea , desde la página oficial de la Tesorería de la CDMX

App móvil “Tesorería CDMX”

8 800 puntos de cobro distribuidos en la ciudad

Kioscos, bancos y tiendas de conveniencia participantes

Estos canales buscan facilitar el cumplimiento de la contribución con atención ágil y accesible para todos los ciudadanos.