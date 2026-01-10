Pensión Bienestar 2026: quiénes reciben pago del 12 al 16 de enero

Las personas adultas mayores que son beneficiarias de la Pensión Bienestar del Gobierno federal recibirán su pago correspondiente al primer bimestre de enero-febrero de 2026, entre el lunes 12 y el viernes 16 de enero, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría del Bienestar. Este apoyo, destinado a garantizar un ingreso básico a personas mayores, se deposita en la Tarjeta del Banco del Bienestar según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Miles de beneficiarios reciben el apoyo económico de manera bimestral. / Programas para el Bienestar

Calendario de pago del 12 al 16 de enero

Lunes 12 de enero: beneficiarios con primer apellido con letra G .

Martes 13 de enero: nuevamente letra G .

Miércoles 14 de enero: letras H, I, J y K .

Jueves 15 de enero: letra L .

Viernes 16 de enero: algunos beneficiarios con letra M.

Este calendario corresponde a la dispersión escalonada del pago bimestral enero-febrero 2026 para adultos mayores, a fin de evitar concentraciones en sucursales bancarias y agilizar el proceso.

Calendario de pagos. / Programas para el Bienestar

¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

Para este año, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores registró un aumento de 200 pesos respecto a 2025, por lo que cada beneficiario de 65 años o más recibirá 6 400 pesos bimestrales en 2026.

Además, este incremento forma parte de los ajustes que también aplican a otros programas sociales, como la Pensión para Personas con Discapacidad y la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años.

La entrega del recurso se realiza de forma escalonada para evitar aglomeraciones. / Programas para el Bienestar

¿Cómo saber si ya te depositaron?

La Secretaría del Bienestar explica que puedes verificar si ya te realizaron el depósito de tu pensión de varias formas:

Consultar el saldo directamente en cajeros automáticos o ventanillas bancarias con tu Tarjeta del Bienestar .

Revisar el saldo desde la app del Banco del Bienestar, disponible gratuitamente.

Recuerda que el pago puede cobrarse incluso después de la fecha indicada en el calendario, y no necesariamente el mismo día asignado si acudes más tarde.

¿Qué pasa si no cobras en estas fechas?

Si un beneficiario no cobra su pensión entre el 12 y el 16 de enero, puede hacerlo en una fecha posterior sin perder el derecho al apoyo, siempre presentando su Tarjeta del Bienestar y su identificación oficial en sucursales del banco.