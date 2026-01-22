¿Por qué Donald Trump tiene moretones en la mano? Esto es lo que dijo

El presidente Donald Trump, de 79 años, ha generado atención mediática y preocupación pública después de que fotografías recientes lo mostraran con moretones visibles en la mano izquierda durante su participación en una actividad oficial en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza. Su gabinete y el propio mandatario ofrecieron una explicación sobre el origen de los hematomas, en medio de especulaciones sobre su salud.

AP

¿Por qué tiene Trump moretones en la mano?

La Casa Blanca afirmó que los moretones se formaron cuando Trump se golpeó la mano con la esquina de una mesa en la ceremonia inaugural de su iniciativa denominada “Junta de Paz” en Davos. Según el comunicado de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, este percance fue casual y no se vincula a un problema de salud serio.

El propio Trump reiteró esta versión ante periodistas a bordo del Air Force One, describiendo que se había “golpeado con la mesa” y bromeó sobre el uso de aspirina como factor que puede facilitar la aparición de moretones debido a que “afina la sangre”.

AP

¿Qué factores podrían influir en los hematomas?

Además del golpe accidental, en ocasiones anteriores la administración había señalado que Trump es más propenso a presentar moretones porque toma aspirina diaria por motivos de salud cardiovascular, lo cual puede hacer que la piel se marque con mayor facilidad tras impactos menores.

AP

Fotos previas y videos de eventos recientes no mostraban hematomas en la mano izquierda antes de la ceremonia de Davos, lo que refuerza la versión de un incidente durante esa actividad específica.

¿Hay preocupación sobre su estado de salud general?

El episodio ocurre en un contexto en el que la salud de Trump ha sido objeto de atención pública, principalmente por su edad —es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos— y por otros signos visibles, como hinchazón en las piernas observada en eventos anteriores. El gobierno informó en 2025 que había sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección común y manejable que causa acumulación de sangre en las extremidades.

AP

No obstante, tanto Trump como su equipo médico han asegurado que su salud general es “excelente”, citando exámenes cardiacos recientes como evidencia de un buen estado físico.