Precio del dólar hoy lunes 19 de enero de 2026: el peso se fortalece y baja el tipo de cambio

El precio del dólar en México hoy lunes 19 de enero de 2026 inició la jornada con una ligera baja frente al peso mexicano, en un contexto marcado por la estabilidad cambiaria de los últimos días y una menor presión del mercado internacional. Desde las primeras horas, el tipo de cambio mostró una tendencia moderada a la baja.

¿En cuánto amaneció el dólar hoy?

Durante la mañana de este lunes, el dólar estadounidense se ubicó en 17.63 pesos en el mercado interbancario, de acuerdo con los datos más recientes. Este nivel representa una apreciación del peso en comparación con el cierre del viernes 16 de enero, cuando la divisa estadounidense rondaba los 17.90 pesos por unidad.

El movimiento refleja un arranque de semana con menor volatilidad, luego de que el tipo de cambio se mantuviera presionado durante la primera quincena de enero.

El dólar se cotiza promedio en $17.63 pesos por unidad/Google

Precio promedio del dólar a la compra y a la venta

En operaciones bancarias promedio para este día hábil, el dólar se cotiza alrededor de:

Compra: 17.28 pesos

Venta: 17.90 pesos

Estas cifras muestran una brecha moderada entre precios, típica de inicios de semana y en un entorno de cautela por parte de las instituciones financieras.

El dólar se sigue cotizando por debajo de los $18.00 pesos por unidad/Pixabay

Así se ha movido el dólar en la última semana

En la última semana, el dólar ha transitado dentro de un rango acotado, con niveles que fueron desde zonas cercanas a 17.90 pesos hasta mínimos actuales por debajo de 17.65 pesos.

El peso mexicano ha ganado terreno, impulsado por expectativas de estabilidad macroeconómica y menor demanda de dólares en el corto plazo.

Aunque se han presentado ajustes puntuales, el comportamiento general ha sido de ligera apreciación del peso, sin sobresaltos relevantes.

Precio del dólar en bancos hoy lunes 19 de enero

En ventanillas bancarias, el precio del dólar a la compra y a la venta se ubica de la siguiente manera:

Banco Azteca: compra 16.50 | venta 17.79

compra | venta BBVA: compra 16.77 | venta 17.90

compra | venta Banorte: compra 16.45 | venta 17.95

compra | venta Santander: compra 16.55 | venta 18.25

compra | venta Citibanamex: compra 17.13 | venta 18.15

compra | venta Scotiabank: compra 16.70 | venta 18.20

compra | venta Intercam: compra 17.16 | venta 18.17

compra | venta Monex: compra 16.71 | venta 18.47

Como es habitual, los precios varían según la institución, por lo que se recomienda comparar antes de realizar cualquier operación.

La cotización del dólar puede variar de acuerdo a cada institución bancaria/Píxabay

Lo que hay que tener en cuenta

El comportamiento del dólar este lunes confirma un escenario de estabilidad cambiaria, con movimientos controlados y sin señales de presión abrupta. A corto plazo, el mercado seguirá atento a factores externos, pero por ahora, el peso mexicano mantiene una posición sólida frente al billete verde.