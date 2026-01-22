Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados, donde 'Los Pecadores' rompe récord en categorías

Hollywood ya encendió la maquinaria rumbo a la 98ª entrega de los Premios Oscar, y el menú de este 2026 no decepciona. Este jueves 22 de enero se anunciaron oficialmente las nominaciones y, como era de esperarse, los grandes pesos pesados del año “Los pecadores”, “Frankenstein”, “Marty Supreme” y “Una batalla tras otra” lideran la contienda.

Los encargados de revelar los nombres más esperados fueron Danielle Brooks (‘El Pacificador’) y Lewis Pullman (‘Thunderbolts’), quienes, en una transmisión matutina, dieron inicio al conteo regresivo rumbo al 15 de marzo, cuando Conan O’Brien tomará el micrófono como presentador de la ceremonia.

Los nominados a los Oscar fueron presentados esta mañana / FB: @TheAcademy

Los Pecadores arrasan con las nominaciones

'Los Pecadores', la película de vampiros con temas raciales se colocó como la gran favorita de los Oscar 2026 al llevarse 16 nominaciones, lo que es un récord en la historia de las premiaciones, superando así la marca de 14 nominaciones establecida por 'La malvada', 'Titanic' y 'La La Land'.

'Una Batalla Tras Otra' otra de las favoritas quedó en segundo lugar con 13 menciones. Mientras que 'Frankenstein' de Guillermo del Toro logró 8 nominaciones, pero donde el cineasta no quedó dentro de la categoría de Mejor Director.

'Los Pecadores' arrasaron con 16 nominaciones, rompiendo un récord en los Oscar / Especial

Todos los nominados a los Oscars 2026

Mejor película

Bugonia

F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueño de trenes

Mejor dirección

Chloe Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Ryan Coogler (Los pecadores)

Mejor actor protagonista

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Los pecadores)

Wagner Moura (Agente secreto)

Mejor actriz protagonista

Jessie Buckey (Hamnet)

Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

Kate Hudson

Renata Reinsve (Valor sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Los pecadores)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Stellan Skarsgard (Valor sentimental)

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning (Valor sentimental)

Inga Ibsdotter Lileaas (Valor sentimental)

Amy Madigan (Weapons)

Wumi Mosaku (Los pecadores)

Teyonah Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Valor sentimental

Los pecadores

Guillermo del Toro esta vez no quedó en la categoría de Mejor Director / Especial

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueño de trenes

Mejor película animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor película internacional

Agente secreto

Un simple accidente

Valor Sentimental

Sirat

La voz de Hind Rajab

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor cortometraje documental

All The Empty Rooms

Armed Only With A Camera

Children MNo More

The Devil is Busy

Perfectly Stranger

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forever green

The girl who cried pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Los ganadores se darán a conocer el próximo 15 de marzo / FB: @TheAcademy

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Agente secreto

Los pecadores

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein

Marty Suprmene

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor montaje

F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Kohuno

Los pecadores

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor banda sonora original

Begonia

Frankenstein

Hamnet

Un batalla tras otra

Los pecadores

Mejor canción original

“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)

“Golden” (Las guerreras KPop)

“Highest 2 Lowest” (Highest 2 Lowest)

“I Lied To You” (Los pecadores)

“Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi)

“Train Dreams” (Sueños de trenes)

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sirat

Mejores efectos visuales