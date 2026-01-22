Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados, donde 'Los Pecadores' rompe récord en categorías

Hollywood ya encendió la maquinaria rumbo a la 98ª entrega de los Premios Oscar, y el menú de este 2026 no decepciona. Este jueves 22 de enero se anunciaron oficialmente las nominaciones y, como era de esperarse, los grandes pesos pesados del año “Los pecadores”, “Frankenstein”, “Marty Supreme” y “Una batalla tras otra” lideran la contienda.
Los encargados de revelar los nombres más esperados fueron Danielle Brooks (‘El Pacificador’) y Lewis Pullman (‘Thunderbolts’), quienes, en una transmisión matutina, dieron inicio al conteo regresivo rumbo al 15 de marzo, cuando Conan O’Brien tomará el micrófono como presentador de la ceremonia.
Los Pecadores arrasan con las nominaciones
'Los Pecadores', la película de vampiros con temas raciales se colocó como la gran favorita de los Oscar 2026 al llevarse 16 nominaciones, lo que es un récord en la historia de las premiaciones, superando así la marca de 14 nominaciones establecida por 'La malvada', 'Titanic' y 'La La Land'.
'Una Batalla Tras Otra' otra de las favoritas quedó en segundo lugar con 13 menciones. Mientras que 'Frankenstein' de Guillermo del Toro logró 8 nominaciones, pero donde el cineasta no quedó dentro de la categoría de Mejor Director.
Todos los nominados a los Oscars 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueño de trenes
Mejor dirección
- Chloe Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Joachim Trier (Valor sentimental)
- Ryan Coogler (Los pecadores)
Mejor actor protagonista
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Los pecadores)
- Wagner Moura (Agente secreto)
Mejor actriz protagonista
- Jessie Buckey (Hamnet)
- Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
- Kate Hudson
- Renata Reinsve (Valor sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Los pecadores)
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Stellan Skarsgard (Valor sentimental)
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Lileaas (Valor sentimental)
- Amy Madigan (Weapons)
- Wumi Mosaku (Los pecadores)
- Teyonah Taylor (Una batalla tras otra)
Mejor guion original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueño de trenes
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor película internacional
- Agente secreto
- Un simple accidente
- Valor Sentimental
- Sirat
- La voz de Hind Rajab
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor cortometraje documental
- All The Empty Rooms
- Armed Only With A Camera
- Children MNo More
- The Devil is Busy
- Perfectly Stranger
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forever green
- The girl who cried pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Agente secreto
- Los pecadores
Mejor dirección de fotografía
- Frankenstein
- Marty Suprmene
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor montaje
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kohuno
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor banda sonora original
- Begonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Un batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor canción original
- “Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
- “Golden” (Las guerreras KPop)
- “Highest 2 Lowest” (Highest 2 Lowest)
- “I Lied To You” (Los pecadores)
- “Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi)
- “Train Dreams” (Sueños de trenes)
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sirat
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1
- Jurassic World: Renacer
- The Lost Bus
- Los pecadores