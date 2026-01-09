¿Qué pasó con la actriz Jessica Díaz? Rumor de su muerte en redes causa confusión

La protagonista del musical ‘Mentiras’ aparece en una foto con moño negro junto a uno de sus compañeros

“Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D.”, se lee junto a su imagen.
Jorge Reyes Padrón
9 de Enero de 2026

La tarde del pasado jueves 8 de enero, un posteo confuso de Roger González en redes sociales desató el caos. El conductor compartió una imagen en blanco y negro junto a Jessica Díaz y un perro, acompañada de un moño negro y el mensaje: “Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D.

La publicación fue interpretada por cientos de usuarios como un mensaje de luto dirigido a la actriz sinaloense, quien también es cantante y conductora. Los comentarios de condolencia no se hicieron esperar… hasta que fueron desactivados, lo cual sólo encendió más las alarmas en redes sociales.

Esta imagen fue la que se compartió en redes sociales / IG: @rogergzz
“Nenes, yo estoy bien”

Pocas horas después, Jessica Díaz salió al paso de los rumores con una historia en Instagram para aclarar lo que pasaba y, de paso, tranquilizar a sus seguidores:

Nenes, yo estoy bien. La de la foto es ‘Lucía’. ES FICCIÓN. Les agradezco muchísimo la preocupación. Los amo. En serio, sentí muy, muy horrible que hayan pensado que era yo”, mencionó. 

Antes los rumores de su muerte, Jessica Díaz salió a desmentir todo / IG: @jessicadiazmx
Con esas palabras, la actriz dejó claro que no se murió ni estaba en peligro, y que la imagen formaba parte de un proyecto creativo.

Todo era parte de una ficción llamada Silencio

Aunque ni Roger ni Jessica han explicado a fondo el contexto de la publicación, diversos portales apuntan a que ambos participan en un episodio especial de suspenso y terror llamado Silencio, parte de la serie Pelis con famosos, que mezcla historias de distintos géneros con celebridades mexicanas.

La actriz es conocida por ser parte de Mentiras, el musical / IG: @jessicadiazmx
La estética lúgubre y la falta de contexto de la publicación fueron suficientes para que el público pensara lo peor.

¿Quién es Jessica Díaz?

Jessica Díaz Chávez nació en Culiacán, Sinaloa, y se formó como actriz en el CEA de Televisa. Su carrera abarca telenovelas como ¡Muy Padres!, Simplemente María y Amar a muerte, así como su participación en Mentiras el Musical, donde interpreta a “Daniela”.

Jessica es actriz, conductora y cantante / IG: @jessicadiazmx
Además, ha lanzado canciones como Quédate y Mentiste, ha trabajado como conductora en televisión y fue parte de Las Estrellas Bailan en Hoy. Sigue viva, activa y triunfando.

