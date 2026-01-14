¿Se puede tramitar la credencial INAPAM 2026 en línea? Esto es lo que debes saber

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continúa siendo uno de los documentos más importantes para las personas de 60 años o más, ya que permite acceder a descuentos y beneficios en transporte, salud, alimentación y servicios en todo el país. Sin embargo, de cara a 2026, ha surgido la duda sobre si este trámite puede realizarse en línea.

Hasta el momento, el INAPAM no permite realizar el trámite de la credencial de manera digital o en línea. Las autoridades han reiterado que el proceso sigue siendo completamente presencial, debido a la necesidad de validar documentos oficiales y verificar la identidad del solicitante.

La credencial INAPAM permite a personas adultas mayores acceder a descuentos y beneficios en todo el país./ X

¿Se puede tramitar la credencial INAPAM 2026 por internet?

La respuesta es no. Aunque existen páginas y publicaciones en redes sociales que aseguran ofrecer el trámite en línea, no hay una plataforma oficial habilitada para realizar este procedimiento vía internet. El INAPAM ha advertido que este tipo de información puede prestarse a fraudes o engaños, por lo que recomienda no compartir datos personales en sitios no oficiales.

El trámite de la credencial INAPAM en 2026 continúa siendo presencial en módulos autorizados./ X

El trámite debe realizarse directamente en módulos del INAPAM, los cuales se encuentran distribuidos en distintas entidades del país. En estos espacios, personal autorizado revisa la documentación y emite la credencial de manera gratuita.

Requisitos para tramitar la credencial INAPAM en 2026

Para obtener la credencial, las personas adultas mayores deben presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y una fotografía tamaño infantil, aunque en algunos módulos la foto se toma directamente al momento del trámite.

El proceso es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios. Una vez entregada la documentación, la credencial puede ser emitida el mismo día o en un plazo corto, dependiendo del módulo y la demanda.

Autoridades advierten que no existe una plataforma oficial para tramitar la credencial INAPAM en línea./ RS

Autoridades del INAPAM recomiendan acudir directamente a los módulos oficiales, verificar horarios de atención y desconfiar de páginas que prometan trámites digitales o cobros por agilizar el proceso.

La credencial INAPAM 2026 seguirá siendo una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, pero es importante recordar que no existe un trámite en línea y que cualquier gestión debe hacerse únicamente por vías oficiales y presenciales.