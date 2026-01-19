Sube a 39 muertos el saldo por descarrilamiento de tren en España

El saldo por el descarrilamiento y colisión de dos trenes de alta velocidad en España aumentó a 39 personas fallecidas, de acuerdo con autoridades locales. El accidente ocurrió la noche del domingo en el sur del país, cerca de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, y ha sido calificado como uno de los siniestros ferroviarios más graves de los últimos años.

La policía española informó que los trabajos de recuperación de cuerpos continúan, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas aumente conforme avanzan las labores en la zona del impacto, donde varios vagones quedaron retorcidos y volcados.

El accidente involucró a dos trenes que chocaron de frente y toda velocidad/AP

Así ocurrió el accidente

El choque se registró alrededor de las 19:45 horas, cuando la parte trasera de un tren que viajaba de Málaga a Madrid, con 289 pasajeros, descarriló y terminó impactándose contra otro tren que circulaba de Madrid a Huelva, el cual transportaba a casi 200 personas, según el administrador ferroviario Adif.

El mayor daño se concentró en la cabeza del segundo tren, cuyos dos primeros vagones salieron de la vía y fueron proyectados por una pendiente de cuatro metros, zona donde se reporta el mayor número de fallecimientos.

El sado hasta este momento es de 39 muertos y varias decenas de heridos/AP

Víctimas y heridos

Las autoridades confirmaron que 159 personas resultaron heridas, de las cuales 11 adultos y un menor permanecen en estado crítico. Todos los sobrevivientes fueron rescatados durante la madrugada del lunes, mientras que los equipos de emergencia continuaron con la búsqueda e identificación de víctimas mortales.

De acuerdo con autoridades regionales, algunos pasajeros salieron despedidos por las ventanas debido a la fuerza del impacto, y sus cuerpos fueron localizados a cientos de metros del lugar del choque.

Los afectados fueron trasladados por equipos de emergencia a diferentes hospitales/AP

Zona acordonada y atención a familiares

La Guardia Civil habilitó una oficina de atención en Córdoba, la ciudad más cercana al accidente, para apoyar a familiares de personas desaparecidas. En el sitio se recaban muestras de ADN que permitirán identificar cuerpos conforme avancen las tareas forenses.

En la localidad de Adamuz, un polideportivo fue convertido en hospital improvisado, mientras la Cruz Roja Española instaló un centro de atención para brindar apoyo a servicios de emergencia y a personas que buscaban información sobre sus familiares.

Investigación en curso

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que la causa del accidente aún no ha sido determinada y calificó el siniestro como “tremendamente extraño”, ya que ocurrió en un tramo llano que había sido renovado recientemente. Añadió que ambos trenes circulaban por debajo del límite de velocidad permitido y que, de manera preliminar, el error humano podría descartarse.

Las autoridades indicaron que la investigación podría tardar hasta un mes, y no se descarta que el incidente esté relacionado con fallas en la infraestructura o en el material rodante.

En 2013 otro accidente ferroviario en España dejó como saldo 80 muertos/AP

Suspensión del servicio ferroviario

Tras el accidente, se suspendieron los servicios de tren entre Madrid y varias ciudades de Andalucía, mientras se evalúan los daños en la vía y se garantiza la seguridad del sistema ferroviario. España cuenta con la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, utilizada por millones de pasajeros cada año, lo que ha generado una amplia conmoción nacional.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció que visitaría la zona del accidente, mientras el país permanece atento al desarrollo de las investigaciones y a la evolución del saldo final de víctimas.