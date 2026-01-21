Suspenderán clases presenciales por frío: los alumnos estudiarán desde casa en estos municipios

Las bajas temperaturas no dan tregua y ahora también llegan con cambio de modalidad en las escuelas. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México anunció que, debido al frío extremo, se contempla suspender clases presenciales en al menos 58 municipios considerados de alto y mediano riesgo.

Aunque no es una orden general, las autoridades escolares tienen la facultad de cambiar temporalmente a clases virtuales si el clima representa un riesgo para la salud de estudiantes y personal.

Los alumnos de educación básica podrán tomar clases en línea / FB: @educacionEdomex

Educación desde casa y alternativas para quien no tiene internet

Además de habilitar plataformas digitales, se prevé el uso de materiales impresos, guías de estudio o asesorías asincrónicas para no afectar a los alumnos que no cuenten con acceso a internet o equipos electrónicos.

Los directivos deberán notificar oficialmente la decisión, las razones, el periodo y las estrategias adoptadas para no comprometer el ciclo escolar. El regreso a las aulas será cuando “las temperaturas alcancen niveles seguros para la permanencia en las aulas”.

Las escuelas quedarán vacías hasta que el clima mejore / FREEPIK

Municipios en alerta por frío

Los municipios con más riesgo de suspender clases presenciales son:

Alto riesgo:

Acambay, Almoloya de Juárez, Amanalco, Atlautla, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Ixtlahuaca, Lerma, Metepec, Morelos, Ocoyoacac, Otzolotepec, Ozumba, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Temoaya, Timilpan, Tlalmanalco, Toluca, Villa del Carbón, Villa de Allende, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec.

Mediano riesgo:

Aculco, Atenco, Atlacomulco, Amecameca, Apaxco, Axapusco, Ayapango, Chapa de Mota, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nicolás Romero, Nopaltepec, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Soyaniquilpan, Temascalapa, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Texcaltitlán y zonas montañosas de Chalco, Coatepec Harinas, Ixtapaluca, Villa Guerrero, Naucalpan y Texcoco.

Los alumnos podrán trabajar en línea o bien con material didáctico / FB: @educacionEdomex

Recomendaciones para enfrentar la temporada invernal

La Secretaría de Educación estatal pidió a las comunidades escolares mantenerse atentas al pronóstico del clima y seguir las siguientes medidas:

Protegerse adecuadamente del frío

Usar cubrebocas

Evitar cambios bruscos de temperatura

Estar al tanto de los comunicados oficiales

La educación a distancia se empezó a implementar tras la pandemia de covid / FREEPIK