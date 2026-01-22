Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Funcionaria de Morena es captada en palco VIP en partido del Real Madrid

La secretaria de Turismo vivió un encuentro de futbol entre Real Madrid contra el Mónaco. | Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 22:51 - 21 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Josefina Rodríguez Zamora y el embajador Quirino Ordaz fueron captados en el Estadio Santiago Bernabéu

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum pide evitar excesos, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, fue captada en el Palco de Honor del Estadio Santiago Bernabéu, durante un partido del Real Madrid. A su lado estaba Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España y exgobernador de Sinaloa.

Las imágenes y videos del momento circularon rápidamente en redes sociales luego de que una transmisión de televisión enfocará al entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, generando críticas por la aparente contradicción con el discurso de austeridad republicana que promueve la autodenominada Cuarta Transformación.

Palco exclusivo y vista privilegiada

Los funcionarios ocuparon asientos VIP en uno de los espacios más lujosos del estadio, desde donde presenciaron el encuentro entre el Real Madrid y el Mónaco. El Palco de Honor es descrito por el propio club como “la sala emblemática por excelencia”, reservada para figuras de alto perfil, patrocinadores y autoridades.

En las imágenes se puede observar a Rodríguez Zamora y Ordaz Coppel en primera fila, con una vista directa al terreno de juego y cerca del técnico Carlo Ancelotti. Hasta el momento, ni Sectur ni la Embajada de México en España han explicado si la asistencia fue parte de una invitación institucional, privada o diplomática.

¿Y la austeridad?

La presencia de ambos ocurrió en el marco de Fitur 2026, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, donde México participa como país socio. En este contexto, la propia presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia el pasado 15 de marzo.

“Lo que recomendamos (…) es que no lleven grandes comitivas, que no utilicen recursos públicos para estos viajes (…) pero que no haya excesos. Esa fue la recomendación”, expuso en su momento.

Además, la Secretaría de Turismo había pedido a los funcionarios no incurrir en abusos durante su estancia en Madrid, ni asistir a lugares de lujo a costa del erario.

Sin aclaración oficial… por ahora

La funcionaria Josefina Rodríguez Zamora ha mantenido una participación activa en eventos de promoción turística en España. Por su parte, Ordaz Coppel, embajador designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha trabajado en diversos proyectos binacionales, sobre todo en inversión y turismo.

Sin embargo, la falta de una explicación sobre su presencia en un evento deportivo de este calibre ha alimentado las críticas. Usuarios en redes sociales recordaron el llamado de Sheinbaum y cuestionaron si asistir a un palco VIP encaja con los valores de austeridad que promueve Morena.

Últimos videos
Lo Último
00:44 César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
00:26 La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
00:19 México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
00:05 Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
00:00 Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
23:39 ¿Quién es Robert Oliveras, el mexicano que la está rompiendo en las inferiores del Barcelona?
23:38 Penta venció a Bronson Reed en Monday Night Raw con un poco de ayuda especial
23:22 F1 2026: Todos los compañeros de Checo Pérez y sus números junto al mexicano
23:10 Revis Island: entender la posición como lo hizo Darrelle Revis
22:47 F1 2026: Estas son las edades de los 22 pilotos de la parrilla
Tendencia
1
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol André Jardine revela que Raphael Veiga apunta a debutar ante Monterrey
4
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
5
NFL ¡Se terminó la espera! La NFL regresa a México en 2026 con un partido de temporada regular
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
Futbol Nacional
03/02/2026
César Araújo llega a Monterrey para firmar con Tigres: "Estoy muy feliz e ilusionado"
La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
Futbol Nacional
03/02/2026
La emotiva despedida de Álvaro Fidalgo con sus compañeros: "Fui muy feliz"
México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
Beisbol
03/02/2026
México Rojo destroza 11-4 a Panamá y consigue su primera victoria
Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
Box
03/02/2026
Canelo Álvarez le resta importancia a David Benavidez y su pelea en mayo
Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
Portada del día
03/02/2026
Portada RÉCORD 03 de Febrero de 2026
Rober Oliveras está brillando con Barcelona | CAPTURA
Futbol
02/02/2026
¿Quién es Robert Oliveras, el mexicano que la está rompiendo en las inferiores del Barcelona?