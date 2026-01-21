En un despliegue sin precedentes que subraya la solidez de la cooperación bilateral en materia de justicia, el Gabinete de Seguridad de México coordinó con éxito el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales hacia los Estados Unidos.

Este operativo, ejecutado bajo los estrictos lineamientos de la Ley de Seguridad Nacional, no solo destacó por su logística aérea —empleando siete aeronaves de las Fuerzas Armadas con destino a ciudades estratégicas como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego—, sino también por el protagonismo de la ingeniería táctica mexicana en tierra.

Durante las maniobras de custodia, se utilizaron vehículos blindados para garantizar el traslado seguro de los detenidos.

En el centro de la logística terrestre destacaron los vehículos tácticos Sandcat, fabricados en México. Se pudieron ver unidades Sandcat modelo 2025, propiedad del sistema penitenciario federal (PIRS), diseñadas con especificaciones críticas para el traslado seguro de internos de alta peligrosidad.

Este éxito operativo subraya el avance de la industria nacional, donde empresas como ShelHa Soluciones se posicionan como líderes en el suministro de movilidad protegida. La compañía no solo comercializa estos vehículos 4×4 de alta resistencia, sino que ofrece una infraestructura completa de mantenimiento y soporte técnico en territorio mexicano, eliminando la dependencia de logística extranjera.

El Sandcat 2025: Potencia y blindaje nacional

Capacidad táctica: Diseñado para entornos urbanos y rurales.

Desempeño: Alcanza velocidades superiores a los 120 km/h con blindaje resistente a calibres de alto poder.

Ventaja local: La fabricación en México garantiza disponibilidad inmediata de refacciones y servicios de asesoría técnica especializada.

En este contexto de innovación en seguridad, empresas mexicanas han jugado un papel determinante en el desarrollo y suministro de tecnología. La participación de esta tecnología en misiones críticas reafirmó que la industria mexicana no solo suministra equipo, sino que desarrolla soluciones integrales que posicionan al país en el sector de tecnología aplicada a la seguridad.

En este caso, con más de 15 años de trayectoria, ShelHa Soluciones se consolidó como un aliado estratégico tanto para instituciones gubernamentales como privadas, ofreciendo esquemas de renta flexible y soluciones avanzadas de blindaje que responden a las exigencias de seguridad de alto nivel en el país.