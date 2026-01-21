¿Un terremoto de grandes dimensiones podría generar la Brecha Sísmica de Guerrero?

La costa de Guerrero tiene fama de moverse… y no precisamente por su vida nocturna. Desde hace años, científicos tienen en la mira un punto crítico del mapa nacional: la famosa Brecha Sísmica de Guerrero, una zona geológica que ha permanecido en silencio por más de cien años, pero que podría rugir con fuerza devastadora.

Este segmento de 230 kilómetros de largo por 80 de ancho se encuentra entre Papanoa y Acapulco, y es un foco rojo para sismólogos y Protección Civil, que no le quitan el ojo ni un segundo. ¿La razón? Su inusual inactividad desde hace más de un siglo.

Una pausa peligrosa

Entre 1845 y 1911, esta brecha provocó seis sismos de alta intensidad. Desde entonces, ha estado calladita, pero eso no es precisamente buena noticia. Al contrario, la comunidad científica la describe como una “bomba de tiempo” que podría explotar y sacudir con fuerza no solo Guerrero, sino también la Ciudad de México y otras zonas del centro del país.

Especialistas reportan que el riesgo es latente, pero no predecible, por lo que se espera que las placas tectónicas puedan moverse en cualquier momento, ya que desde hace 110 años la Brecha de Guerrero no se ha activado, por lo que la próxima vez suceda podría liberar una gran cantidad de energía formando un sismo de magnitud 8.4 o superior.

Un megaterremoto con esa magnitud pondría a prueba infraestructura, protocolos de emergencia y resistencia emocional. Las comparaciones con la falla de San Andrés no son exageradas: Guerrero comparte lugar en el podio de las zonas más temidas por los geólogos.

¿Cuándo va a temblar?

Lo más angustiante del asunto es que, pese al monitoreo constante, no hay forma de predecir con certeza cuándo ocurrirá el gran sismo. Ni apps, ni mapas de alerta, ni profetas de TikTok pueden adelantar esa fecha.

Hasta la fecha, la ciencia no puede establecer una fecha adelantada para un sismo y más de grandes dimensiones, lo único que queda es realizar los protocolos que se indican para la llegada de un sismo.

