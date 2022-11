Qatar está a 16 días de comenzar, la Selección Mexicana se encuentra haciendo los últimos preparativos para disputar su octavo mundial de forma consecutiva y en el previo a que se conozca la lista definitiva para saber quienes estarán en la Copa del Mundo muchas voces siguen rondando sobre quien debería ser el delantero del Tricolor.

Este viernes, en MARCA Claro, Luis “Matador” Hernández confesó quienes deberían estar en la lista final y hasta se animó a decir quien tendría de jugar, al menos en el primer partido ante la Selección de Polonia el próximo 22 de noviembre.

“Ojalá, quisiera ver al Santi, al Chucky y a Raúl, a esos tres jugadores poder verlos, disfrutarlos y que den cosas positivas para México”, comentó el exdelantero de las Águilas del América.

Así mismo, aseguró que lo único de la lista o de los convocados para la Gira de Girona que no le parece es la convocatoria de Rogelio Funes Morí, además aseguró “Si a Funes Morí le va mal, a todos nos va mal”.

"La única que no me gusta es Funes Mori, siempre lo he dicho, es la única… Ojo, si juega Funes Morí y hace cosas bien para la Selección, no para el mismo, bienvenido, porque al final de cuentas si le va bien a un jugador o le va mal nos va mal a todos", finalizó el Matador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: SELECCIONES DE EUROPA DOMINAN 'TOP 10' DE FAVORITOS A CAMPEÓN DEL MUNDO