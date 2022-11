Qatar 2022: Edinson Cavani sigue sin recuperarse del tobillo

Faltan 19 días para el debut de Uruguay en la Copa del Mundo Qatar 2022 y siguen con la duda de si Edinson Cavani podrá estar a punto para el duelo ante Corea del Sur. Aunque parecía que la lesión del tobillo iba mejor, el entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, dio malas noticias para su colega de la Celeste, Diego Alonso.

“Cavani no está bien. Se ha entrenado dos veces con nosotros y no ha acabado nunca, creo que difícilmente estará en el partido. No hay que pensar en el Mundial, hay que entrenarse bien, dormir bien y comer bien, es lo que hacía yo”, sentenció Gattuso en conferencia de prensa.

En días pasados, Diego Alonso se mostró optimista de tener a Cavani a punto y confiaba en que jugaría este fin de semana ante la Real Sociedad: "Cavani evolucionó bien, se entrena con normalidad y seguramente participe con su club este fin de semana", expresó Alonso hace algunos días.

La próxima semana será cuando Diego Alonso de la lista definitiva de Uruguay, en donde aseguró que ya la tiene decidida casi en su totalidad. Pero espera que las lesiones no cambien los planes que tiene.

