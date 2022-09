Carlos Salcedo: Despidió a community manager por tuit vs el arbitraje

Carlos Salcedo, zaguero de los Bravos de Juárez, dio a conocer que despidió a su community manager después de un tuit que publicó en contra del arbitraje.

El 'Titán' fue parte del equipo que perdió este pasado martes por 0-1 frente al Club León y eso aparentemente generó alguna polémica por parte del community, quien publicó el siguiente texto: "Bien Liga MX con estos árbitros. Quieren llevarse el protagonismo bien".

Esto habría generado incomodidad en el seno fronterizo, en donde fue el técnico Hernán Cristante quien informó al jugador de la situación y de inmediato tomó cartas en el asunto.

Salcedo señaló en una entrevista con ESPN que "Terminando el partido me estaba bañando, me estaba poniendo hielo y siempre agarro mi teléfono para ver si no pasó nada con mi familia, si mi familia está bien, y viendo el relajo. Y ya el tuit me toca borrarlo a mí. Como se lo comenté a mi community manager: fue un error, hablé con él y obviamente tomé cartas en el asunto".

Al final, después de una charla con su equipo de trabajo al siguiente día, se determinó que el futbolista despidiera al encargado de sus redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - ROBERTO ALVARADO: 'QUE SE CUIDEN LOS EQUIPOS A LOS QUE CHIVAS VA A ENFRENTAR'