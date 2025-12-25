No solo joyas: así fabrica Tiffany & Co. los trofeos que marcan la historia del deporte

¿Qué tienen en común el Super Bowl, la NBA y algunos de los torneos más prestigiosos del tenis? Detrás de varios de sus trofeos más emblemáticos se encuentra Tiffany & Co., una firma que va mucho más allá del mundo de la joyería.

Desde el siglo XIX, la casa neoyorquina ha estado ligada al deporte a través de la creación de trofeos que representan victoria, honor y legado. Lejos de ser simples premios, estas piezas han acompañado algunos de los momentos más importantes en la historia del deporte moderno.

La relación comenzó en 1860, cuando Tiffany & Co. empezó a fabricar trofeos en plata esterlina, justo en una etapa en la que las competencias deportivas se institucionalizaban y necesitaban símbolos duraderos que trascendieran el momento del triunfo.

Super Bowl | AP

¿En qué deportes está?

Uno de los ejemplos más conocidos es el Vince Lombardi Trophy, entregado al campeón del Super Bowl desde 1967. Cada trofeo se fabrica desde cero, mide más de medio metro y se convierte en un objeto único que simboliza la cima de la NFL.

La firma también ha estado presente en otros deportes como el béisbol, el baloncesto y el tenis, con trofeos históricos como la Davis Cup, uno de los premios más antiguos y reconocidos del deporte internacional.

El proceso de creación de estos trofeos es completamente artesanal. Cada pieza requiere meses de trabajo, atención al detalle y un diseño pensado para perdurar, priorizando el valor simbólico por encima del económico.

Copa Davis | AP

Evolución

Con el paso del tiempo, Tiffany & Co. también ha incursionado en disciplinas más recientes como los esports, adaptando su tradición a nuevas formas de competencia sin perder su identidad histórica.

Así, el deporte se convierte en un punto de encuentro entre historia, emoción y diseño, donde los trofeos de Tiffany & Co. no solo celebran victorias, sino que preservan la memoria de generaciones enteras.

Super Bowl | AP