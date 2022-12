Ricardo Peláez sobre la suplencia de CR7 vs Suiza en Qatar 2022: "Qué huev... tiene Fernando Santos"

Ricardo Peláez, exdirectivo de Chivas, reconoció al timonel de Portugal Fernando Santos por haber 'sentado' a Cristiano Ronaldo en los Octavos de Final contra Suiza, encuentro que ganaron los luso 6-1.

Los Maestros de La Jugada de TUDN han dado mucho de qué hablar con sus polémicas declaraciones y revelaciones como analistas de Qatar 2022, en esta ocasión comentaron sobre la banca de CR7.

"Qué huevos tiene el técnico de Portugal y así lo digo textual, qué huevos para 'ven Ronaldito, te me sientas en la banca mijo, te aguantas", dijo Peláez.

Santos decidió que Ronaldo saliera a la cancha desde el banquillo por primera vez en esta Copa del Mundo, luego de que este hiciera un berrinche cuando salió de cambio en el juego contra Corea del Sur.

A juzgar por el resultado, meter a la estrella al minuto 73 fue una de las mejores iniciativas, pues para entonces el equipo ya iba ganando por 5 tantos, firmando su primera goliza en la justa mundialista.

"Cada técnico tiene que decidir cosas que hay veces que son difíciles. La otra vez escuché a Javier Aguirre que le pasó con el Bofo, a mí me pasó con Cuauhtémoc (Blanco). Cuando el técnico cree que no está para un sistema o ganar un partido, tenés que tomar decisiones difíciles. Acá a mí me mataron y hoy vos elogiás al otro técnico por que sacó a Cristiano, si hubiera perdido yo quisiera escuchar que palabra hubieras dicho", dijo Ricardo La Volpe recordando su mandato sobre el Tri en Alemania 2006.

