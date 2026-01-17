El Juego de Leyendas celebra el Extra de México

Una leyenda no se forja sin dejar el extra. "Un jugador cuando entra a la cancha deja todo, ahí va ese extra", lo sabe El Inmortal, Jorge Campos. Es como en la vida: "Va más allá de la cancha, es regresarle ese cariño y amor que nos dieron los aficionados", atesora René Higuita, aquél genial portero colombiano.

Monterrey se activa en modo histórico, es momento de traer a los astros del pasado al terreno una vez más con el Juego de Leyendas ante la afición de nuestro país, que arropa, que impulsa. El explosivo Jared Borgetti asegura: "Tener el apoyo de la tribuna te da siempre un extra".

Juego de Leyendas | Miguel Pontón

El día previo al partido en el Gigante de Acero cruzó a históricos internacionales como Puyol, Xavi, Busquets, Cafú, Del Piero, Sneijder o Dida, con mexicanos de la talla de García Aspe, Layún, Luis Hernández o Conejo Pérez, y aficionados, influencers y prensa.

Entrevistas, selfies y autógrafos. Ocho campeones del mundo, jugadores de ocho países que acumulan más de 2,400 partidos de selecciones. Fiesta de antología.

El Inmortal | Miguel Pontón

HABRÁ APOYO COMO EN EL MUNDIAL

Este partido legendario será una probada de lo vendrá en el verano para la Selección en la tercera Copa del Mundo en nuestro país: "Estar en México debe ser prioridad para dar un extra", tira Marco Fabián.

Y es que el mexicano es incondicionalmente animador, el calor de nuestra afición es reconocido en el planeta: "La gente de aquí está loca como en Italia, es caliente, es muy bueno jugar en México", asesta Alessandro Del Piero, un fantástico '10' con la Nazzionale. Porque el extra de México es Mundial.

Corona | Corona

CORONA LANZA CAMPAÑA PARA DAR EL EXTRA

Con este marco de futbol y fantasía en Monterrey, Corona reveló el primer paso rumbo a la Copa del Mundo del verano, un teaser de su próxima campaña que honra la historia del futbol, conecta generaciones y reconoce que el “El Extra de México es Mundial”, una pieza que celebra la pasión de nuestra afición y busca inspirarla.

En el marco del Juego de Leyendas, la marca presentó un guiño de las iniciativas como punto de partida de una narrativa que reconoce a México, a su afición y a ese Extra que la distingue frente al mundo. Es una forma de honrar el pasado, reunir generaciones y conectar con la afición desde casa, en un espacio cargado de emoción, memoria y orgullo.

Durante la cena entre las leyendas se reveló el teaser de la próxima campaña de Corona para el Mundial 2026, lanzamiento que reafirma su presencia desde Monterrey, una ciudad que por su historia, infraestructura y afición tendrá un papel determinante en la celebración del verano.