LLA: XTEN Esports hundió más a All Knights tras derrotarlo con facilidad

All Knights continúa en picada en esta temporada de la Liga Latinoamericana de League of Legends tras sumar un nuevo descalabro ahora en contra de XTEN Esports.

Los Caballeros prácticamente no aparecieron en la Grieta del Invocador, y es que han tenido que improvisar pues en su quinteta no tiene un soporte nominal y han puesto a otros jugadores en posiciones que no son habituales. Betorro, nuevo head coach del equipo para esta semana, mencionó que el proyecto mejorará con el tiempo, aunque el tiempo lo tengan encima.

Es otro exterminio para @XTENEsports que avanza por el carril central para cerrar la partida. #LLA En vivo https://t.co/SoE9Jl3cAt pic.twitter.com/Zx9IfZzYuW — LLA (@LLA) July 10, 2021

"Mi motivación para entrar (a All Knights) fue cambiar la situación del equipo, no es algo que se cambie en una semana, requiere tiempo y trabaja, y vamos a darlo todo", dijo Betorro en conferencia de prensa.

“El mayor problema que hay es que no queda mucho tiempo, pero me gusta trabajar contra el tiempo. No me voy contento ni yo ni los jugadores por la cara mostrada del equipo”, concluyó.

Por el otro lado, Unforgiven ocupó la posición de la toplane luego de toda la polémica que nació sobre el jugador coreano que solo quería jugar un campeón. El argentino sabe que es el eslabón débil del equipo, pero aseguró que mejorará para ayudar a su equipo.

"Yo debo mejorar como toplane para ayudar a mi equipo y que de esta manera ellos no se equivoquen en otras líneas. Pero todos nos apoyamos y es lo que necesitamos y a mí me da igual donde jugar por ganar", comentó Unforgiven.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RESIDENT EVIL INFINITE DARKNESS: YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN NETFLIX