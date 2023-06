Campeón de IndyCar explotó contra la F1: 'Es una broma, Max Verstappen siempre gana'

En los últimos años, Max Verstappen se ha consolidado como el monarca absoluto en la Fórmula Uno, algo que no cae bien en los fanáticos, que consideran que debería haber más competencia en la categoría reina del automovilismo.

Una de las más fuertes críticas llegó recientemente del Campeón de IndyCar, Will Power que consideró que la competencia se ha vuelto predecible por la desigualdad entre las escuderías.

“La Fórmula 1 es una broma en cuanto a la competencia, pero no en cuanto a los pilotos. Tienen conductores increíbles, pero no todos aspiran a ganar. ¿Qué tan genial sería si todos tuvieran un Red Bull? Simplemente, sabes que Max va a ganar todas las carreras si algo no sale mal”, señaló el piloto en entrevista con NBC.

Así mismo, comparó a la F1 con el IndyCar, destacando que considera mejor a su categoría por la competencia que hay.

“En IndyCar la paridad es excelente y, básicamente, nadie tiene una ventaja. Aquí no hay un mal piloto, hay 20 personas capaces de estar en los ‘Fast Six’. En F1 si todos tuvieran un Red Bull, no habría forma de que Max ganara todas las carreras”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HELMUT MARKO SOBRE CHECO: “SON TONTERÍAS. SU ASIENTO NUNCA HA ESTADO EN PELIGRO Y NO LO ESTARÁ"