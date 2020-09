¿Checo Pérez está siendo respaldado por Racing Point?

Un caleidoscopio de posibilidades se asoma por el espejo retrovisor de Sergio Pérez. El pasado y el futuro estrujan su presente y en vez de gozar al tener por fin un auto competitivo, su devenir es irónicamente incierto en la Fórmula 1, donde la tensión con Racing Point palpita como si se tratara de una nueva versión sobre ruedas de El Corazón Delator de Edgar Allan Poe.

Recién en Spa-Francorchamps un error estratégico facturó un alto costo para las aspiraciones del mexicano tras previamente faltar a las dos carreras consecutivas de Silverstone, al haber sido el primer piloto de la parrilla en arrojar positivo por coronavirus. El tapatío lamentó la mala decisión de ingresar a boxes durante un safety car para cambiar sus neumáticos, pero más allá del reclamo, se trató de un mensaje entre líneas que evidenció su frustración al no sentirse respaldado como su coequipero Lance Stroll en el equipo de su padre.

“Cualquier cosa que podamos pensar sería especulación”, asegura el comentarista de Claro Sports, Marco Tolama. “Que si está iniciándose un patrón contra Checo en una dirección no deseada por los resultados, puedo mencionar un anuncio de un banco estadounidense que dice ‘nunca debes subestimar el poder de la inercia’ y me parece que Checo está desperdiciando esa inercia positiva que ya tenía”.

“No lo creo del todo (que exista un trato negativo para Checo). A veces puede parecer eso con las estrategias diferenciadas y muy desfavorables, pero específicamente en Spa, Pérez por sí mismo se puso en una situación secundaria con una arrancada muy mala. Lo que no tiene perdón es la estrategia de mandar a Checo a último lugar, mételo a pits una vuelta después de Stroll y que pierda tres posiciones”, agrega José Antonio Cortés de ESPN.

Antes de que se desatara el juego de las sillas en el que el cuatro veces campeón mundial Sebastian Vettel podría sustituir a Pérez en Racing Point, el jalisciense brillaba justo por su estrategia, algo que inexplicablemente es ahora su mayor padecimiento.

“Si intentan decir que Lance Stroll tiene un peso específico en la escudería porque su papá es el dueño, pues así son las cosas y se ha notado”, asegura el comentarista de TUDN Samuel Reyes. “Pero al mismo tiempo también hay que recordad cuando Racing Point se convirtió en empresa de Lawrence Stroll venía de haber sido el Force India y que en ese momento pasaron de ser decimoprimero del campeonato a ser el cuarto mejor constructor, en una progresión que no se había visto en muchos años en F1 para un gran mejoramiento”.

Horas después de haber publicado en redes sociales su descontento, el piloto de 30 años con contrato vigente hasta 2022 con Racing Point intentó apaciguar el incendio que había ocasionado con un conciliador mensaje de unión, mismo que al menos funcionó para calmar los ánimos internamente en el equipo.

“Yo no creo que haya un rompimiento, yo creo que los medios están hablando mucho de lo que podría ser y no de lo que está pasando. Es muy fácil hablar de una historia que se construyó a base de rumores por aquello de que Sebastian Vettel se va de Ferrari y que platicó con el equipo, pero eso no significa que vaya a tomar su lugar porque no hay nada confirmado”, acota Reyes.

