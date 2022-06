GP de Bakú largará con Leclerc al frente, aunque no concreta en carreras; Checo será segundo

Checo Pérez largará en primera fila en Bakú, sólo detrás de Charles Leclerc, el hombre que ha dominado las pole, pero que no concreta los domingos.

Si el Mundial de Pilotos de la Fórmula Uno se definiera sólo con las sesiones de calificación, Charles Leclerc estaría cómodamente plantado como líder, a la espera de cumplir con el calendario 2022 y coronarse en la categoría.

Sin embargo, toda la efectividad que presume el monegasco al terminar la Q3 de las ocho fechas hasta el momento de la temporada se cae a la hora buena: en los Grandes Premios.

Por sexta ocasión en el año, el líder de Ferrari terminó en la posición de honor, ahora en el Circuito Callejero de Bakú. Aun así, saldrá sin nada garantizado en Azerbaiyán, pues desde hace cinco carreras no ha podido festejar en lo más alto del podio, con los Red Bull pasándolo una y otra vez, incluso perdiendo el liderato del Mundial de Pilotos de esta campaña.

Y para que la amenaza crezca, esta mañana, en la octava parada del año, Checo Pérez saldrá como segundo lugar, buscando su segunda victoria.

En la presente temporada no hay nadie como Leclerc en las calificaciones, pero en las carreras es otra cosa con RBR dominando.

El mexicano sorteó algunos problemas, como un pique ya nada nuevo con Max Verstappen, y se quedó cerca para atacar a Leclerc.

"Cuando vas a la Q3, en el primer intento vas con todo. Y me fui algo largo, toqué algo el muro, pero conseguí sobrevivir, que es clave aquí", comentó Pérez Mendoza, tercero en el Campeonato, a 15 puntos del líder, Verstappen, y seis de Charles.

"Va a ser una carrera larga y habrá que estar muy atento, porque aquí en cualquier momento puedes cometer un error y si eso sucede, estás fuera", explicó el mexicano, quien indicó que no se siente como el segundo piloto de Red Bull, por detrás de Mad Max.

"No discutimos eso. No hay nada en mi contrato que diga que necesito terminar segundo o algo así. No era un tema a tratar en absoluto", lanzó el piloto mexicano a Sky Sports, de cara a una carrera más en su pista favorita, Bakú, ciudad en la que suma tres podios en cinco visitas previas y ha sumado 63 unidades hasta ahora.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HELMUT MARKO SOBRE CHECO PÉREZ: ‘JAMÁS HABÍA ESTADO TAN FUERTE, ESTÁ ENCENDIDO’