Lewis Hamilton, piloto estrella de Mercedes, está a un título de la Fórmula Uno de convertirse en el máximo ganador de la categoría madre del automovilismo, pero el británico no quiere que su legado se quede solo allí.

"Veremos adónde podemos llegar. A medida que pasan los años, te das cuenta de que el éxito es algo maravilloso. Pero lo sientes como algo relativamente efímero. Quiero ser recordado como algo más que un piloto, porque me preocupan también otras muchas cosas", dijo Hamilton en charla para The Guardian.

El piloto británico también mencionó que cuando tuvo que entrar a la Fórmula Uno cambió su forma de ser para poder encajar, y ahora aplaude que el mundo sea más inclusivo con todos.

"Recuerdo que no podía ser yo mismo, no podía hablar como yo quería. Ese es el sentido de toda esta inclusividad, no pedir a la gente que cambie para encajar. La entrada a este deporte era un cuadrado y yo era como un hexágono", agregó Hamilton.

Lewis terminó por decir que el poder expresar su punto de vista de cualquier tema "ha sido muy liberador". Hamilton vive una época complicada actualmente en contra de la dupla de pilotos de Red Bull.

