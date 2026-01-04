Pierre Gasly es criticado en redes sociales tras ‘homenajear’ a Michael Schumacher

Pierre Gasly se vio envuelto durante sus vacaciones de invierno en una fuerte polémica que generó diversas reacciones dentro del mundo de la Fórmula 1. El piloto francés de Alpine quedó en el centro de la conversación luego de un gesto que, aunque para algunos fue un homenaje, para otros representó una falta de sensibilidad.

Gasly viajó junto a su pareja, la modelo portuguesa Francisca Gomes, a Los Alpes suizos, una región emblemática por sus paisajes nevados, estaciones de esquí y teleféricos turísticos. El lugar es uno de los destinos invernales más concurridos de Europa y suele ser elegido por deportistas y celebridades para pasar sus vacaciones.

Confianza total! Alpine renueva a Pierre Gasly por un contrato multianual en F1

Sin embargo, para los aficionados de la Fórmula 1, Los Alpes suizos no son un sitio cualquiera. En esa zona, en diciembre de 2013, Michael Schumacher sufrió un grave accidente mientras esquiaba, que le provocó severas lesiones cerebrales. Desde entonces, el siete veces campeón del mundo permanece en estado crítico, con un hermetismo total por parte de su familia.

La controversia surgió el pasado 3 de enero, fecha que coincide con el cumpleaños de Schumacher. Gasly decidió compartir imágenes en las que aparece vistiendo una campera roja con la estampa de una marca de cigarrillos, un claro guiño a la indumentaria que el alemán utilizó durante su histórica etapa con Ferrari.

El gesto fue interpretado por muchos seguidores como un homenaje respetuoso hacia una de las máximas leyendas de la Fórmula 1. Para ese sector del público, Gasly intentó recordar el legado deportivo de Schumacher en una fecha significativa, resaltando su impacto imborrable en la categoría.

No obstante, otra parte de la afición reaccionó con dureza. En redes sociales, varios usuarios calificaron la acción como una “falta de respeto”, al considerar inapropiado rendir homenaje en un lugar directamente vinculado con el accidente que cambió la vida del expiloto alemán y de su familia.

Las críticas se intensificaron al señalar que el contexto del sitio y la fecha exigían una mayor sensibilidad. Algunos aficionados argumentaron que, más allá de la intención, la elección del escenario resultó desafortunada y reabrió un capítulo doloroso para el entorno de Schumacher y para la propia Fórmula 1.

