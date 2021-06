Sebastian Vettel: 'La mitad de la parrilla hace pis en el coche'

El cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que el pasado domingo fue segundo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del Mundial, dio detalles de un secreto a voces dentro de la Fórmula Uno, el orinar dentro de vehículo.

Al igual que el resto de pilotos en Bakú, Vettel tuvo que esperar en su garaje varios minutos tras el accidente de Max Verstappen a la espera de efectuarse la resalida, aunque él lo hizo en su monoplaza y no aprovechó para ir al baño como suele hacerse.

"Quería quedarme ahí y no distraerme para estar listo y sensitivo, cosa que hicimos obviamente lo mejor posible. A mí me iba bien, no quería salir. Estoy bastante cómodo dentro de mi coche. Soy uno de los pocos pilotos que no se hace pis dentro de su coche. Con lo que puedo quedarme ahí durante mucho tiempo", explicó el germano.

Pierre Gasly, también presente en esa conferencia de prensa, no dudó en responder al teutón sin reparos. "¿Conoces alguno que se haga pis en el coche?", le replicó.

"Sí, sí", dijo riéndose. "¿Tú no eres uno de ellos? Creo que la mitad de la parrilla lo hace. Yo, no. Nunca lo he hecho. Lo probé una vez, pero no funciona", señaló Vettel.