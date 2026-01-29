Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Cómo reconocer un auto chocolate y evitar fraudes en 2026

Cómo identificar un “auto chocolate” en 2026 y evitar fraudes al comprar un vehículo usado. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:32 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Te explicamos cómo identificar estos vehículos y proteger tu inversión

A partir de 2026 el mercado de autos usados en México enfrenta una etapa crítica tras el cierre del decreto federal que permitía la regularización de autos de procedencia extranjera, conocidos popularmente como “autos chocolate”. Esta situación ha provocado que muchos vendedores intenten aprovecharse de compradores desprevenidos, ofreciendo trámites inexistentes o vehículos con irregularidades legales.

Sin programa de regularización para autos chocolate en 2026, revisar documentos es clave para evitar fraudes. / iStock

¿Qué es un “auto chocolate” y por qué es importante identificarlo?

Un auto chocolate se refiere a un vehículo que ingresó al país desde el extranjero sin la documentación que acredita su importación legal definitiva. Estos autos circulan sin cumplir las normativas oficiales y, desde que finalizó el programa de regularización al 31 de diciembre de 2025, ya no existe un trámite federal vigente que los legalice bajo ese esquema.

Un auto chocolate se refiere a un vehículo que ingresó al país desde el extranjero sin la documentación que asegure una importación legal. / iStock

Comprar uno de estos autos creyendo que puede ser legalizado sin los requisitos oficiales puede acarrear sanciones legales, multas e incluso la pérdida del vehículo, además de posibles fraudes si se paga por gestiones inexistentes.

¿Cómo detectar un “auto chocolate” antes de comprarlo?

  • 1. Verifica el VIN (Número de Identificación Vehicular)

El VIN, compuesto por 17 caracteres, te indica el origen del automóvil y otros datos clave. Para un auto legal en México, este número debe corresponder con la documentación oficial y no mostrar indicios de manipulación.

Consulta el VIN en fuentes confiables como el Registro Público Vehicular (REPUVE) o servicios oficiales del gobierno para confirmar que el vehículo no tenga historial de irregularidades o reporte de robo.

  • 2. Examina la documentación

Pide al vendedor la factura original, tarjeta de circulación vigente y el historial de propietarios. Los documentos deben coincidir entre sí y con los datos del vehículo. Desconfía si te ofrecen “facilitar” trámites fuera de los canales oficiales o con intermediarios sin registro.

  • 3. Desconfía de ofertas de regularización fraudulentas

Después de la conclusión del decreto, no existe ningún trámite federal válido que regule autos chocolate. Cualquier gestor, asociación o anuncio que prometa hacerlo está ofreciendo un servicio sin respaldo legal y con alto riesgo de fraude.

  • 4. Consulta autoridades oficiales

Antes de concretar la compra, revisa con dependencias oficiales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Aduanas o el REPUVE para confirmar la situación legal del vehículo.

Verifica el VIN para confirmar el origen legal del vehículo antes de comprar un auto usado. / iStock

¿Qué consecuencias puede tener comprar un “auto chocolate”?

Adquirir un auto de procedencia extranjera sin la importación legal adecuada puede traer problemas legales y económicos. La falta de documentación válida puede resultar en la confiscación del vehículo, multas e incluso sanciones mayores si hay documentos falsos o alterados.

Un auto de procedencia extranjera sin importación legal puede implicar multas o pérdida del vehículo. / iStock

Además, aunque existan esquemas de importación legal de vehículos usados con pago de aranceles y requisitos específicos vigentes para 2026, estos deben realizarse a través de canales y documentos oficiales – y no por propuestas de terceros no reconocidos.

Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal