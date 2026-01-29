Cómo reconocer un auto chocolate y evitar fraudes en 2026

A partir de 2026 el mercado de autos usados en México enfrenta una etapa crítica tras el cierre del decreto federal que permitía la regularización de autos de procedencia extranjera, conocidos popularmente como “autos chocolate”. Esta situación ha provocado que muchos vendedores intenten aprovecharse de compradores desprevenidos, ofreciendo trámites inexistentes o vehículos con irregularidades legales.

Sin programa de regularización para autos chocolate en 2026, revisar documentos es clave para evitar fraudes. / iStock

¿Qué es un “auto chocolate” y por qué es importante identificarlo?

Un auto chocolate se refiere a un vehículo que ingresó al país desde el extranjero sin la documentación que acredita su importación legal definitiva. Estos autos circulan sin cumplir las normativas oficiales y, desde que finalizó el programa de regularización al 31 de diciembre de 2025, ya no existe un trámite federal vigente que los legalice bajo ese esquema.

Un auto chocolate se refiere a un vehículo que ingresó al país desde el extranjero sin la documentación que asegure una importación legal. / iStock

Comprar uno de estos autos creyendo que puede ser legalizado sin los requisitos oficiales puede acarrear sanciones legales, multas e incluso la pérdida del vehículo, además de posibles fraudes si se paga por gestiones inexistentes.

¿Cómo detectar un “auto chocolate” antes de comprarlo?

1. Verifica el VIN (Número de Identificación Vehicular) El VIN, compuesto por 17 caracteres, te indica el origen del automóvil y otros datos clave. Para un auto legal en México, este número debe corresponder con la documentación oficial y no mostrar indicios de manipulación. Consulta el VIN en fuentes confiables como el Registro Público Vehicular (REPUVE) o servicios oficiales del gobierno para confirmar que el vehículo no tenga historial de irregularidades o reporte de robo. 2. Examina la documentación Pide al vendedor la factura original, tarjeta de circulación vigente y el historial de propietarios. Los documentos deben coincidir entre sí y con los datos del vehículo. Desconfía si te ofrecen “facilitar” trámites fuera de los canales oficiales o con intermediarios sin registro. 3. Desconfía de ofertas de regularización fraudulentas Después de la conclusión del decreto, no existe ningún trámite federal válido que regule autos chocolate. Cualquier gestor, asociación o anuncio que prometa hacerlo está ofreciendo un servicio sin respaldo legal y con alto riesgo de fraude. 4. Consulta autoridades oficiales Antes de concretar la compra, revisa con dependencias oficiales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Aduanas o el REPUVE para confirmar la situación legal del vehículo.

Verifica el VIN para confirmar el origen legal del vehículo antes de comprar un auto usado. / iStock

¿Qué consecuencias puede tener comprar un “auto chocolate”?

Adquirir un auto de procedencia extranjera sin la importación legal adecuada puede traer problemas legales y económicos. La falta de documentación válida puede resultar en la confiscación del vehículo, multas e incluso sanciones mayores si hay documentos falsos o alterados.

Un auto de procedencia extranjera sin importación legal puede implicar multas o pérdida del vehículo. / iStock