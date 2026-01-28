Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hermanas, Un Amor Compartido: fecha de estreno, elenco y todo sobre la nueva telenovela

La producción mexicana la podrás ver antes por ViX / GINA SÁNCHEZ
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:27 - 28 enero 2026
La telenovela estará protagonizada por Danna García, Adriana Louvier, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui

Silvia Cano regresa con una historia que promete desatar lágrimas, enojos y mucha polémica: Hermanas, Un Amor Compartido, una telenovela que enfrenta a dos mujeres unidas por la sangre, pero separadas por el amor de una niña.

La trama, basada en la serie turca Foster Mother, nos pone frente a Rebeca (Danna García) y Mónica (Adriana Louvier), dos hermanas que lo tenían todo, hasta que la maternidad las enfrentó. Una la parió, la otra la crió… ¿quién tiene más derecho sobre Aura?

La productora Silvia Cano presentó su recién telenovela ante los medios / GINA SÁNCHEZ

¿Cuándo se estrena Hermanas, un amor compartido?

El estreno está programado para este 2 de febrero de 2026 a las 8:30 PM por Las Estrellas, y promete ser el siguiente fenómeno de las noches mexicanas. Su personaje, Rebeca, es una mujer marcada por la cárcel, la culpa y el deseo de recuperar a su hija.

Estoy súper agradecida. Este es un personaje que es un gran regalo… Yo entiendo muy bien lo que le pasa a Rebeca. Y me duele mucho Rebeca”, compartió Danna García en la presentación.

Fue madre adolescente, pagó con su libertad y ahora regresa dispuesta a todo. “Ella se avienta. Ella es guerrera. Ella es un personajazo”, dijo García sobre su papel protagónico.

La actriz confesó haber audicionado varias veces para el papel, y conectó profundamente con el dolor de su personaje: “Soy mamá… para mí, mi Dante es mi todo”.

A partir de este 2 de febrero podrás ver el melodrama por el canal de Las Estrellas / GINA SÁNCHEZ

¿Quiénes completan el elenco?

Por su parte, Adriana Louvier da vida a Mónica, la hermana que asumió la maternidad de Aura mientras Rebeca cumplía su condena. Ahora, con el regreso de su hermana, tendrá que defender el lugar que ha ocupado toda la vida: el de madre.

El elenco lo completan Osvaldo Benavides, Juan Martín Jáuregui, Michelle Pellicer, Jesús Ochoa, Juan Carlos Barreto, Sebastián Poza, Zaide Silvia Gutiérrez, Margarita Magaña, entre otros.

Danna García hará el papel de una madre que pisó la cárcel / GINA SÁNCHEZ

La podrás ver primero por ViX

Además de su transmisión por televisión abierta, Hermanas llegará primero a ViX Premium, donde los más clavados podrán ver los capítulos antes que nadie.

Adriana Louvier también es parte del elenco principal de la telenovela / GINA SÁNCHEZ

En palabras de Danna, esta historia lo tiene todo: “Tiene mucha verdad. Es una mamá que lo máximo en su vida es su hijo… Rebeca es una mujer valiosísima”.

Con un tema fuerte, actuaciones potentes y una historia que confronta a la audiencia con temas como la justicia, el perdón y el amor materno, Hermanas promete romper el corazón de más de uno... y poner a pelear a medio México en redes sociales.

Osvaldo Benavides marca su regreso a las telenovelas con Hermanas, un amor compartido / GINA SÁNCHEZ

Con información de Gina Sánchez

