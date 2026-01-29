¿Apple lanza actualización para iPhone 5s y iPhone 6 después de 13 años?

Apple lanzó recientemente iOS 12.5.8, una actualización de software para modelos antiguos como el iPhone 5s (2013) y el iPhone 6 (2014), dispositivos que ya tienen más de 12 años de antigüedad. Aunque no introduce funciones nuevas, esta actualización extiende la vida útil de servicios clave como iMessage y FaceTime.

¿Por qué Apple actualizó estos iPhone?

En la mayoría de los casos, los teléfonos inteligentes reciben soporte de software durante unos años tras su lanzamiento. Sin embargo, Apple ha sorprendido al extender el soporte de seguridad y funcionalidad más allá de esa ventana habitual, manteniendo activos servicios esenciales en dispositivos que oficialmente dejaron de recibir actualizaciones hace tiempo.

El iPhone 6 tuvo su lanzamiento en 2014. / iStock

La actualización iOS 12.5.8 está diseñada para prolongar la vigencia de certificados de seguridad y funciones que permiten que dispositivos antiguos continúen conectándose a servicios de Apple sin dejar de funcionar correctamente tras un reinicio o restauración.

¿Qué dispositivos fueron actualizados?

Además del iPhone 5s, Apple incluyó otros modelos veteranos en esta actualización, entre ellos: iPhone 6 (2014), iPhone 6 Plus iPad 2 y iPad 3, iPad Air de primera generación y iPod Touch de sexta generación.

La actualización ayuda a mantener su conectividad y seguridad básica. / iStock

Aunque estos dispositivos no reciben las funciones más recientes de versiones modernas de iOS, la actualización ayuda a mantener su conectividad y seguridad básica, algo que muchos usuarios valoran si aún utilizan estos equipos en 2026.