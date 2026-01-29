Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Apple lanza actualización para iPhone 5s y iPhone 6 después de 13 años?

Una actualización inesperada revive modelos que muchos daban por obsoletos. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:03 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Apple vuelve a sorprender con una decisión que impacta a quienes aún conservan estos modelos clásicos de iPhone

Apple lanzó recientemente iOS 12.5.8, una actualización de software para modelos antiguos como el iPhone 5s (2013) y el iPhone 6 (2014), dispositivos que ya tienen más de 12 años de antigüedad. Aunque no introduce funciones nuevas, esta actualización extiende la vida útil de servicios clave como iMessage y FaceTime.

Apple lanzó recientemente iOS 12.5.8

¿Por qué Apple actualizó estos iPhone?

En la mayoría de los casos, los teléfonos inteligentes reciben soporte de software durante unos años tras su lanzamiento. Sin embargo, Apple ha sorprendido al extender el soporte de seguridad y funcionalidad más allá de esa ventana habitual, manteniendo activos servicios esenciales en dispositivos que oficialmente dejaron de recibir actualizaciones hace tiempo.

El iPhone 6 tuvo su lanzamiento en 2014. / iStock

La actualización iOS 12.5.8 está diseñada para prolongar la vigencia de certificados de seguridad y funciones que permiten que dispositivos antiguos continúen conectándose a servicios de Apple sin dejar de funcionar correctamente tras un reinicio o restauración.

¿Qué dispositivos fueron actualizados?

Además del iPhone 5s, Apple incluyó otros modelos veteranos en esta actualización, entre ellos: iPhone 6 (2014), iPhone 6 Plus iPad 2 y iPad 3, iPad Air de primera generación y iPod Touch de sexta generación.

La actualización ayuda a mantener su conectividad y seguridad básica. / iStock

Aunque estos dispositivos no reciben las funciones más recientes de versiones modernas de iOS, la actualización ayuda a mantener su conectividad y seguridad básica, algo que muchos usuarios valoran si aún utilizan estos equipos en 2026.

La actualización genera sorpresa entre usuarios veteranos y marca una diferencia frente a otras marcas de celulares. / iStock
Últimos videos
Lo Último
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
12:35 Autos híbridos perderán beneficios en CDMX y Edomex ¿Ahora sí les toca Hoy No Circula?
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
Futbol
29/01/2026
Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas