El Tren Interurbano arranca... ¡pero completo! Ya hay fecha para su ansiada inauguración

Después de más de una década de obras, pruebas y apertura parcial, por fin llegó la noticia que miles de personas esperaban: el tramo final del Tren Interurbano El Insurgente, que une la terminal Santa Fe con Observatorio, será inaugurado el lunes 2 de febrero, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La obra está lista para operar en su totalidad”, anunció durante su conferencia matutina.

Con esta apertura, El Insurgente conectará de punta a punta el Valle de Toluca con el corazón de la Ciudad de México. El tren recorrerá siete estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

Será este 2 de febrero que el Tren Interurbano sea inaugurado / Especial

¿Cuánto costará usar todo el Tren Interurbano?

Los precios oficiales, compartidos por el Gobierno Federal, dependerán del tramo que recorras. Acá te va el desglose:

Zinacantepec a Observatorio (completo): $100.00 pesos

Observatorio a Toluca Centro : $90.00 pesos

Observatorio a Santa Fe : $25.00 pesos

Tramos cortos como Observatorio–Vasco de Quiroga : $15.00 pesos

Viajes entre estaciones del Edomex (Toluca, Metepec, etc.): $15.00 pesos

El pago será únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la misma del Metro, Metrobús y sistemas del Edomex.

La gente podrá viajar desde observatorio hasta Toluca sin ningún contratiempo / Especial

Un tren que lo cambia todo

La estación Observatorio se convertirá en un nuevo megaconector del poniente. Ahí podrás transbordar al Metro (Línea 1), o incluso a la Terminal de Autobuses del Poniente para ir más allá.

Además, promete reducir los tiempos de traslado entre Toluca y CDMX a menos de una hora, dejando atrás el tráfico de la México-Toluca.

En Santa Fe se encuentra también una terminal para los que trabajan en el poniente / Especial

“La espera terminó para los miles de usuarios que se desplazan diariamente desde el Estado de México hacia la capital”, anunció el gobierno en su comunicado.

Así que ahora sí, prepárate: el Tren El Insurgente ya viene con todo.