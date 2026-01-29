El Tren Interurbano arranca... ¡pero completo! Ya hay fecha para su ansiada inauguración
Después de más de una década de obras, pruebas y apertura parcial, por fin llegó la noticia que miles de personas esperaban: el tramo final del Tren Interurbano El Insurgente, que une la terminal Santa Fe con Observatorio, será inaugurado el lunes 2 de febrero, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“La obra está lista para operar en su totalidad”, anunció durante su conferencia matutina.
Con esta apertura, El Insurgente conectará de punta a punta el Valle de Toluca con el corazón de la Ciudad de México. El tren recorrerá siete estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.
¿Cuánto costará usar todo el Tren Interurbano?
Los precios oficiales, compartidos por el Gobierno Federal, dependerán del tramo que recorras. Acá te va el desglose:
Zinacantepec a Observatorio (completo): $100.00 pesos
Observatorio a Toluca Centro: $90.00 pesos
Observatorio a Santa Fe: $25.00 pesos
Tramos cortos como Observatorio–Vasco de Quiroga: $15.00 pesos
Viajes entre estaciones del Edomex (Toluca, Metepec, etc.): $15.00 pesos
El pago será únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la misma del Metro, Metrobús y sistemas del Edomex.
Un tren que lo cambia todo
La estación Observatorio se convertirá en un nuevo megaconector del poniente. Ahí podrás transbordar al Metro (Línea 1), o incluso a la Terminal de Autobuses del Poniente para ir más allá.
Además, promete reducir los tiempos de traslado entre Toluca y CDMX a menos de una hora, dejando atrás el tráfico de la México-Toluca.
“La espera terminó para los miles de usuarios que se desplazan diariamente desde el Estado de México hacia la capital”, anunció el gobierno en su comunicado.
Así que ahora sí, prepárate: el Tren El Insurgente ya viene con todo.