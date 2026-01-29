Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

El Tren Interurbano arranca... ¡pero completo! Ya hay fecha para su ansiada inauguración

Su ruta es de 57.7 kilómetros de base a base / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 18:00 - 28 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Después de 12 años de espera, El Insurgente conectará Toluca con la Ciudad de México

Después de más de una década de obras, pruebas y apertura parcial, por fin llegó la noticia que miles de personas esperaban: el tramo final del Tren Interurbano El Insurgente, que une la terminal Santa Fe con Observatorio, será inaugurado el lunes 2 de febrero, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La obra está lista para operar en su totalidad”, anunció durante su conferencia matutina.

Con esta apertura, El Insurgente conectará de punta a punta el Valle de Toluca con el corazón de la Ciudad de México. El tren recorrerá siete estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

Será este 2 de febrero que el Tren Interurbano sea inaugurado / Especial

¿Cuánto costará usar todo el Tren Interurbano?

Los precios oficiales, compartidos por el Gobierno Federal, dependerán del tramo que recorras. Acá te va el desglose:

  • Zinacantepec a Observatorio (completo): $100.00 pesos

  • Observatorio a Toluca Centro: $90.00 pesos

  • Observatorio a Santa Fe: $25.00 pesos

  • Tramos cortos como Observatorio–Vasco de Quiroga: $15.00 pesos

  • Viajes entre estaciones del Edomex (Toluca, Metepec, etc.): $15.00 pesos

El pago será únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la misma del Metro, Metrobús y sistemas del Edomex.

La gente podrá viajar desde observatorio hasta Toluca sin ningún contratiempo / Especial

Un tren que lo cambia todo

La estación Observatorio se convertirá en un nuevo megaconector del poniente. Ahí podrás transbordar al Metro (Línea 1), o incluso a la Terminal de Autobuses del Poniente para ir más allá.

Además, promete reducir los tiempos de traslado entre Toluca y CDMX a menos de una hora, dejando atrás el tráfico de la México-Toluca.

En Santa Fe se encuentra también una terminal para los que trabajan en el poniente / Especial

La espera terminó para los miles de usuarios que se desplazan diariamente desde el Estado de México hacia la capital”, anunció el gobierno en su comunicado.

Así que ahora sí, prepárate: el Tren El Insurgente ya viene con todo.

El tiempo de traslado de Toluca a la CDMX será de menos de una hora / Especial
Últimos videos
Lo Último
14:50 ¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Futbol
29/01/2026
¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal