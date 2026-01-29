Hoy No Circula:¿ Qué autos NO circulan el 29 de enero en CDMX y EDOMEX?
El programa Hoy No Circula estará vigente este jueves 29 de enero de 2026 en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como parte de las medidas permanentes para reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
De acuerdo con el esquema regular del programa, los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2 deberán suspender su circulación durante este día, en un horario que va de las 5:00 a las 22:00 horas.
La restricción aplica tanto para automóviles particulares como para vehículos foráneos que circulen dentro de la zona donde opera el programa ambiental, siempre y cuando no cuenten con algún tipo de holograma de exención.
¿Qué autos no circulan este jueves 29 de enero?
Este jueves no podrán circular los autos con holograma 1 o 2, engomado verde y placas terminadas en 1 y 2. La medida se mantiene dentro del esquema normal del Hoy No Circula, sin que hasta el momento se haya activado alguna contingencia ambiental extraordinaria.
Por otro lado, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa y pueden circular sin restricciones durante todo el día.
¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?
El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, incluyendo Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, entre otros.
Las autoridades ambientales recomiendan a los automovilistas revisar con anticipación el engomado y terminación de placas de su vehículo para evitar sanciones, así como considerar alternativas de movilidad como el transporte público o el uso compartido del automóvil.
El incumplimiento del Hoy No Circula puede derivar en multas económicas y el envío del vehículo al corralón, por lo que es importante respetar las restricciones vigentes.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la activación de medidas adicionales para este jueves 29 de enero de 2026, por lo que el programa se mantiene bajo su esquema habitual.