Hoy No Circula:¿ Qué autos NO circulan el 29 de enero en CDMX y EDOMEX?

El programa Hoy No Circula estará vigente este jueves 29 de enero de 2026 en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como parte de las medidas permanentes para reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el esquema regular del programa, los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2 deberán suspender su circulación durante este día, en un horario que va de las 5:00 a las 22:00 horas.

Este jueves 29 de enero de 2026 aplica el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex.

La restricción aplica tanto para automóviles particulares como para vehículos foráneos que circulen dentro de la zona donde opera el programa ambiental, siempre y cuando no cuenten con algún tipo de holograma de exención.

¿Qué autos no circulan este jueves 29 de enero?

Este jueves no podrán circular los autos con holograma 1 o 2, engomado verde y placas terminadas en 1 y 2. La medida se mantiene dentro del esquema normal del Hoy No Circula, sin que hasta el momento se haya activado alguna contingencia ambiental extraordinaria.

Los autos con engomado verde y placas terminadas en 1 y 2 no pueden circular hoy./ Pixabay

Por otro lado, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa y pueden circular sin restricciones durante todo el día.

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, incluyendo Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, entre otros.

Las autoridades ambientales recomiendan a los automovilistas revisar con anticipación el engomado y terminación de placas de su vehículo para evitar sanciones, así como considerar alternativas de movilidad como el transporte público o el uso compartido del automóvil.

La restricción vehicular se aplica de 5:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana./ Gobierno de México

El incumplimiento del Hoy No Circula puede derivar en multas económicas y el envío del vehículo al corralón, por lo que es importante respetar las restricciones vigentes.