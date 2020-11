Karl-Heinz Rummenigge: 'Espero que Robert Lewandowski gane el premio The Best'

Robert Lewandowski suma 42 goles en 40 partidos jugados en este 2020, por lo que es el candidato principal para ganar el premio The Best, otorgado por la FIFA.

El polaco, a sus 32 años, vive su mejor momento como profesional. Es el hombre gol del Bayern Munich, el más encendido del futbol europeo, y para Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern, un jugador irrepetible.

"Estoy feliz de que la FIFA lo haya recuperado (el premio The Best), espero que Robert gane, ha tenido un año increíble, creo que Robert Lewandowski está en el mejor estado de forma de su vida, a pesar de que ahora tiene 32 años, pero no es una conclusión inevitable. Me gustaría que ganara, espero que gane, se lo habrá ganado, pero tendremos que esperar y ver si lo gana al final del día", relató Rummenigge en entrevista con la Bundesliga, a la cual RÉCORD tuvo acceso en primicia.

El premio al mejor jugador de la FIFA, el cual se entrega desde 2016, se entregará el 17 de diciembre, y junto a Lewandowski, están nominados: Thiago Alcántara, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah y Virgil van Dijk.

Originalmente la FIFA había decidido cancelar la premiación este año debido a la pandemia, pero la semana pasada anunció los candidatos al galardón, en una ceremonia que será virtual.

"En primer lugar, creo que es bueno que la FIFA continúe con la votación este año. No estaba claro si sucedería. Hablé con el presidente de la FIFA al respecto un par de veces, le dije que tenemos esta votación todos los años y este año se ha jugado futbol, ​​eso no se puede olvidar. Se completó la Bundesliga, se decidieron las grandes ligas de Europa, se completó la Liga de Campeones y le dije, si en 10 años dice '2021 ganó, 2022 ganó' pero hay un hueco en 2020, para mí eso sería un error que aún podría corregir", comenta Rummenigge sobre la decisión de entregarse el premio.

