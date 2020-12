Webó tras incidente racista: 'Habrá un antes y un después tras el 8 de diciembre'

Pierre Webó, desafortunado protagonista en el incidente racista ocurrido este martes durante el partido de la Champions League entre el PSG y el Basaksehir turco, ve lo sucedido como un hecho importante en lo que está por venir respecto al racismo, pues causa un precedente en el que se demostró que el gremio futbolístico está unido para evitar más ataques.

“Habrá un antes y un después tras esto del 8 de diciembre. Esto sucedió a un alto nivel. Esto significa que todo hacia abajo, si escuchan algo, puede hacer que los jugadores se detengan porque el 8 de diciembre en la Liga de Campeones, algunos chicos hicieron eso”, expuso el camerunés en entrevista con Daily Mail.

“Ese momento da mucha importancia a los jugadores porque el futbol sin jugadores no es futbol. Me siento como si finalmente los jugadores están unidos. Ellos son serios. Se van por completo. Estaba orgulloso, no solo por mí, sino en general”.

La palabra "negro" pronunciada por el asistente rumano de la contienda en el minuto 13 del partido en dirección de Pierre Webó provocó la indignación del camerunés, miembro del cuerpo técnico del equipo turco, y arrastró a otros jugadores de ambos equipos que tras la indignación inicial pusieron rumbo a los vestuarios. El enfado no se calmó y la UEFA decidió reprogramar el partido un día y cambiar al equipo arbitral.

