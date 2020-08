América: Reinoso desea que el Piojo lo iguale como segundo DT con más triunfos

Las críticas alrededor de Miguel Herrera no paran, sin embargo, la gestión del Piojo con el América está llena de logros, éxitos y marcas que lo ponen ya como uno de los entrenadores más destacados en la historia del club.

Una victoria de las Águilas sobre Querétaro este domingo ubicará al entrenador azulcrema como el segundo técnico con más victorias en el club, acompañando a Carlos Reinoso con 104 triunfos. De esta forma, Herrera comenzaría el acecho por el codiciado primer lugar que ocupa José Antonio Roca con 133 partidos ganados.

Y precisamente el ‘Maestro’, entrenador que podría ser alcanzado esta noche aseguró que sentirse feliz por Herrera y manifestó que espera verlo mucho tiempo en el banquillo para que se convierta en el rey de las victorias con el conjunto azulcrema.

“Me alegro por Miguel y ojalá que en Querétaro logre esa victoria para alcanzar lo que yo hice y espero que le den más tiempo para que nos rebase a todos y sea el más ganador en cuanto a triunfos”, declaró en entrevista con RÉCORD.

“Los récords están para romperse y Miguel es el entrenador ideal para el América. Los resultados hablan solos y no es fácil lo que ha conseguido porque es una presión grande estar en el América y lo que ha conseguido es muy importante”, agregó.

Sin embargo, el histórico entrenador señaló que durante su etapa no sólo estaban obligados a conseguir los tres puntos, sino también que hubiera un buen funcionamiento y que el equipo jugara de forma atractiva.

“No soy mucho de estadísticas pero al final ahí están y me alegra por Miguel, pero antes se exigían no solamente las victorias, sino que se jugara bien, y no como ahora que los torneos cortos obligan a que se prioricen los tres puntos sin importar las formas”, finalizó Carlos Reinoso.

